Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
113157
ALTIN
161.170
DOLAR
3.7988
STERLİN
5.1218
EURO
4.5381
"Bir kereden bir şey olmaz" demeyin, oluyor!
Bir tek sigara bile....
Çocuklarda konuşma bozukluklarına dikkat
Çocuklarda konuşma bozukluklarına dikkat
Erkeklerin kadınlara itiraf etmekten korktuğu 8 şey!
Erkeklerin kadınlara itiraf etmekten korktuğu...
Uçak yemeklerinin tatsız olmasının sebebi bilimsel
Uçak yemeklerinin tatsız olmasının sebebi...
Hızlı kilo vermek isteyenler protein tüketiyor
Hızlı kilo vermek isteyenler protein...

TC Dışişleri Bakanlığı’ndan Yunanistan açıklaması

“Yunanistan’ın azınlıkla ilgili diğer AİHM kararlarını ayrım gözetmeksizin uygulamasını, bu çerçevede, azınlığın sivil toplum örgütlerini, isimlerini bahane göstermeden, tescil etmesini bekliyoruz”

11 Ocak 2018 Perşembe 13:04
TC Dışişleri Bakanlığı’ndan Yunanistan açıklaması
banner10

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan’ın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin azınlıklarla ilgili kararlarını ayrım gözetmeksizin uygulamasını istedi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın, Yunanistan’da, Batı Trakya Müslüman Türk azınlık mensuplarıyla ilgili miras, evlenme ve boşanma gibi konularda İslami kuralların yanı sıra Yunanistan Medeni Kanunu'nun da geçerli olması yönündeki yasal düzenlemenin parlamentoda onaylanmasına ilişkin açıklamasında, "Söz konusu yasa, Batı Trakyalı bir soydaşımızın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde (AİHM) açtığı dava üzerine hazırlanmıştır. Yunanistan’ın azınlıkla ilgili diğer AİHM kararlarını ayrım gözetmeksizin uygulamasını, bu çerçevede, azınlığın sivil toplum örgütlerini, isimlerini bahane göstermeden, tescil etmesini bekliyoruz" ifadesi kullanıldı.

Bakanlık açıklamasında, Yunanistan Parlamentosunun Batı Trakya'daki Türk azınlığı için şer’i yetkilerin kullanımını ihtiyari hale getiren, taraflar arasında bir ihtilaf olduğunda ise "Medeni Hukuk"un kullanılmasını mümkün kılan bir yasayı 9 Ocak'ta kabul ettiği hatırlatıldı.

Yunanistan makamlarının azınlığın seçilmiş müftülerinin görev alanına giren başka mevzuat çalışmalarında da yaptığı gibi bu yasa çalışmasına ilişkin de seçilmiş müftülerle danışmalarda bulunmadığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu yasa, Batı Trakyalı bir soydaşımızın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde (AİHM) açtığı dava üzerine hazırlanmıştır. Yunanistan’ın azınlıkla ilgili diğer AİHM kararlarını ayrım gözetmeksizin uygulamasını, bu çerçevede, azınlığın sivil toplum örgütlerini, isimlerini bahane göstermeden, tescil etmesini bekliyoruz. Batı Trakya Türk azınlığının seçilmiş müftülerini tanımayan Yunanistan’ın son dönemde cezai soruşturmalar suretiyle seçilmiş müftülere yönelik baskılarını yoğunlaştırdığını üzülerek takip ediyoruz. Geçmişte, seçilmiş müftülere yönelik yetki gaspı suçlamasıyla açılan davalarda AİHM’in Yunanistan’ı beş kez suçlu bulduğunu da hatırlatmak isteriz. Bu nedenle, Yunanistan’ın geçmişten ders çıkartmasını ve seçilmiş müftülere yönelik uyguladığı hukuki baskıya son vermesini bekliyoruz."

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD'li askerlere bebek satıldığı iddiasına soruşturma
ABD'li askerlere bebek satıldığı iddiasına soruşturma
"Umarım 'koalisyona girmeyiz' gibi açıklamalar bir kenara bırakılır"
"Umarım 'koalisyona girmeyiz' gibi açıklamalar bir kenara bırakılır"
Çavuşoğlu: "KKTC’de başkanlık sistemi olabilir"
Çavuşoğlu: "KKTC’de başkanlık sistemi olabilir"

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim