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TC Dışişleri'nden Biden'a 1915 tepki

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamalarına, "Siyasi saiklerle tarihi gerçekleri çarpıtan bu tür açıklamaları ve kararları reddediyor, bu yanlışta ısrar edenleri kınıyoruz." ifadesiyle tepki gösterdi.

24 Nisan 2022 Pazar 16:17
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TC Dışişleri'nden Biden'a 1915 tepki

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 1915 olayları konusunda tarihi olgularla ve uluslararası hukukla bağdaşmayan açıklamaların geçerliliğinin bulunmadığı bildirildi.

Buna Biden'ın 2021'de yaptığı hatanın tekrarı niteliğindeki bugünkü talihsiz beyanının da dahil olduğu vurgulanan açıklamada, "Siyasi saiklerle tarihi gerçekleri çarpıtan bu tür açıklamaları ve kararları reddediyor, bu yanlışta ısrar edenleri kınıyoruz." denildi.

Açıklamada, tarihten husumet çıkarmaktan başka amaca hizmet etmeyen tek taraflı ve seçici yaklaşımların ahlaken sorunlu, siyaseten art niyetli olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"İnsani ve vicdani duruş, etnik ve dini ayrım gözetmeksizin o dönemde yaşanan tüm acıların anılmasını gerektirir. Türkiye, Ermeniler dahil tüm Osmanlı nüfusunun yaşadığı acıları saygıyla anmaktadır. Bu acıları, siyasete malzeme yapma girişimlerini reddediyoruz."

Türkiye'nin, 1915 olayları gibi tarihin tartışmalı dönemlerinin önyargısız biçimde, bilimsel ve hukuki esaslar çerçevesinde araştırılması ve adil bir hafızaya ulaşılması gerektiği görüşünde olduğuna işaret edilen açıklamada, bu anlayışla Türkiye'nin Ortak Tarih Komisyonu kurulmasını önerdiği, arşivlerini açtığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Türkiye, bölgesinde ve dünyada barış ve istikrarın hakim olması, iş birliği ruhunun öne çıkması için çaba göstermektedir. Ermenistan’la başlatılan normalleşme girişimi, bu anlayışın bir başka tezahürüdür." değerlendirmesinde bulunuldu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, "ABD Başkanı Biden'ın açıklaması tarihi ve hukuki dayanaklardan yoksundur. Soykırım iftirasını sektör haline getiren lobileri memnun etmeyi amaçlayan açıklamasının hiçbir temeli olmadığını ifade ediyoruz" ifadeleriyle tepki gösterdi. 

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