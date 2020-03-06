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TC Dışişleri'nden İtalya'ya 'teröristbaşı Öcalan' tepkisi

TC Dışişleri Bakanlığı'nca İtalya'da terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a fahri hemşehrilik verilmesine tepki gösterilerek, "Utanç verici bir gelişmedir" denildi.

06 Mart 2020 Cuma 11:07
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TC Dışişleri'nden İtalya'ya 'teröristbaşı Öcalan' tepkisi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İtalya'nın Fossalto Belediyesi tarafından teröristbaşı Abdullah Öcalan'a fahri hemşehrilik verilmesinin, ağır insanlık suçlarını görmezden gelen, utanç verici gelişme olduğu belirtildi.

Açıklamada, "40 bini aşkın masum insanın katledilmesinden sorumlu, uyuşturucu ve insan ticareti, kara para aklama, çocuk kaçırma ve diğer örgütlü suçlarda kabarık bir sicile sahip olan, AB terör örgütleri listesinde kayıtlı PKK'nın ve elebaşının meşrulaştırılması girişimleri beyhudedir. Ayrıca terörizmle mücadelede uluslararası iş birliği ruhuna tamamen aykırıdır. İtalya'da bazı yerel yönetimlerin benzer kararlarının son örneğini teşkil eden bu girişim ve bundan sonra olabilecek benzer girişimlere karşı İtalyan makamlarından terör örgütüne karşı mücadelede iş birliği beklentimizi bir kez daha ifade ediyoruz" denildi. 

Anahtar Kelimeler:
TC Dışişleri BakanlığıAbdullah Öcalan
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