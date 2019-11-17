Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Aileler çok geç fark ediyor! Disleksi belirtileri neler?
Aileler çok geç fark ediyor!
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak diye...
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak...
PUBG'ye Klan Sistemi Geliyor!
PUBG'ye Klan Sistemi Geliyor!
Whatsapp artık daha keyifli!
Whatsapp artık daha keyifli!
Yeni iOS'tan bir hata daha
Yeni iOS'tan bir hata daha

TC Dışişleri’nden Güney Kıbrıs’a kınama

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs Rum tarafında KKTC bayrağının yakılmasını kınadı.

17 Kasım 2019 Pazar 17:37
TC Dışişleri’nden Güney Kıbrıs’a kınama

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs Rum tarafında KKTC bayrağının yakılmasını kınadı.

TC Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs Rum tarafında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağının yakılmasına ilişkin, "KKTC'nin 36. kuruluş yıl dönümünde Kıbrıs Rum tarafında KKTC bayrağı yakılmasını kınıyor ve KKTC makamlarının bu konudaki açıklamalarına tam destek veriyoruz" dedi.

Yunanistan'daki Altın Şafak Örgütü'nün uzantısı olan ve Rum meclisinde temsil edilen aşırı sağcı elam partisinin düzenlediği eylemde, Türkiye aleyhine de sloganlar atıldı.

Ellerindeki Yunan bayraklarıyla KKTC’ye ve Türkiye’ye hakaretler yağdıran göstericiler, 36'ncı kuruluş yıldönümünü protesto etmek amacıyla KKTC bayrağını ateşe verdi.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, olayı kınadı. Bir tepki de Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklamayla KKTC bayrağının yakılmasını kınadı.

banner22
Anahtar Kelimeler:
TCDışişleriHaberKıbrısKınama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Vatandaş20 2019-11-17 19:41:43

Türkiye ve KKTC'ye akıl almaz düşmanlıklar yapan bu Rum'la federasyon kurulacak? Geçti bunun pazarı, sür eşeği Niğde'ye.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Vatandaş20 2019-11-17 20:03:14

Türkiye ve KKTC'ye akıl almaz düşmanlıklar yapan bu Rum'la mı federasyon kurulacak? Geçti bunun pazarı, sür eşeği Niğde'ye.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Türkiye Gazete Manşetleri - 17 Kasım 2019
Türkiye Gazete Manşetleri - 17 Kasım 2019
Çeyiz sandığından 100 yıllık ‘bereket’ çıktı
Çeyiz sandığından 100 yıllık ‘bereket’ çıktı
Çocuklara yardım için İngiltere'den Nepal'e koşuyor
Çocuklara yardım için İngiltere'den Nepal'e koşuyor

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim