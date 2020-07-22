TC Dışişleri’nden Oruç Reis açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, yazılı açıklamasında Oruç Reis araştırma gemisinin 21 Temmuz’dan itibaren, Doğu Akdeniz’de yeni bir sismik araştırma faaliyetinde bulunacağının NAVTEX (Denizcilere Duyuru) ile kamuoyuna duyurulduğuna dikkat çekti.

TPAO’ya verilen ruhsat sahasında



Aksoy, Oruç Reis gemisinin araştırma yapacağı deniz alanının, Birleşmiş Milletler’e bildirilen kıta sahanlığı sınırları ve 2012 yılında TPAO’ya verilen ruhsat sahası içinde olduğunu belirtti.



Söz konusu sahanın bir bölümünde Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemisinin de daha önce faaliyetlerde bulunduğunu hatırlatan Aksoy şöyle devam etti:



“Yunanistan’ın kıta sahanlığı değil”



“Hal böyle olmasına rağmen Yunanistan bu araştırma faaliyetimize itiraz ederek, araştırma sahasının kendi kıta sahanlığında olduğunu iddia etmiştir. Yunanistan bu iddiasını başta Meis olmak üzere, kendi ana karasından uzaktaki adalarının varlığına dayandırmaktadır. Yunanistan’ın bu maksimalist kıta sahanlığı iddiası uluslararası hukuka, içtihata ve mahkeme kararlarına aykırıdır.

Yüzölçümü 10 kilometrekare olan, Anadolu’ya 2 kilometre, Yunan ana karasına ise 580 kilometre uzaklıkta olan bir adanın 40 bin kilometrekare genişliğinde kıta sahanlığı alanı yaratması rasyonel ve uluslararası hukuka uygun bir tez değildir. Bu nedenle Yunanistan’ın bu iddialarını reddediyoruz.”



“Türkiye’nin meşru haklarını müdafaa edecek”



Aksoy, Türkiye’nin meşru hak ve çıkarlarını müdafaa etmeye devam edeceğini belirttiği açıklamasını şöyle noktaladı:



“Türkiye, bugüne kadar çeşitli vesilelerle her düzeyde dile getirdiği üzere Yunanistan’a diyalog çağrılarını yinelemekle birlikte, uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru hak ve çıkarlarını müdafaa etmeye devam edecektir.”

Oruç Reis Antalya açıklarında

Oruç Reis Gemisi şu anda Antalya açıklarında. Kısa süre içinde Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında olması ve burada araştırma çalışmalarına başlaması bekleniyor.

Oruç Reis gemisine araştırma çalışmaları süresince Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı fırkateynlerle hücumbotların da eşlik etmesi bekleniyor.