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TC Ekonomi Bakanı Albayrak'tan kur mesajı: Stabilizasyon sağlandı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayak, kurla ilgili yaptığı açıklamada "Kurda stabilizasyon sağlandı. Kur şu olacak demek doğru değil ancak rekabetçi bir kur olmalı" ifadelerini kullandı. Albayrak, 2020'nin tek haneli enflasyonun görüldüğü yıl olacağını belirtti.

20 Ocak 2020 Pazartesi 15:53
TC Ekonomi Bakanı Albayrak'tan kur mesajı: Stabilizasyon sağlandı

TC Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Dolmabahçe’de yıllık değerlendirme toplantısında konuştu.

Albayrak’ın verdiği mesajlar şöyle:

Erken seçim söylemi iyi niyetli değil; 5 senede 8 seçim geçirdik. Türkiye seçim yorgunu. İktidarın gündeminde böyle bir şey yok.

Özel bankalar başarılı bir yılı geride bırakmadı. 3 kamu bankası karlılık açıklayacak. Tek haneli faizden kredi vermek için müşterileri arayan özel bankalar var.

"REKABETÇİ BİR KUR OLMALI"

Türkiye ekonomisi Temmuz 2018’den beri birden fazla kur atağına maruz kaldı. Kurda stabilizasyon sağlandı. Kur şu olacak demek doğru değil ancak rekabetçi bir kur olmalı.

Dış politik risklerden minimum etkilenecek bir finansal mimari kurduk. Son 1,5 yılda sessiz ve derin devrim niteliğinde pek çok yapısal reforma imza attık.

"TEK HANELİ ENFLASYONU BU YIL GÖRECEĞİZ"

2019 enflasyonun dizginlenmesi açısından kritik bir yıldı. 2020 tek haneli enflasyonu gördüğümüz yıl olacak.

"TL VARLIKLARA GÜVENENLER KAZANDI"

2019’da TL varlıklara güvenenlerin kazandığı bir süreci geride bıraktık. Bütçe disiplini en önemli çıpa olmaya devam edecek.

2019’u pozitif bir büyümeyle geride bırakacağız.

Çılgın büyüme çılgın küçülme değil, dengeli disiplinli reel büyüme dediğimiz bir stratejiye evriliyoruz.

2018 ve 2019’da geçmiş krizlerden farklı olarak süresi, şiddeti, vadesi belli olmayan ataklarla karşı karşıya kaldık. 

2018 ve 2019 Türkiye ekonomisi açısından travmatik yıllardı.

"GIDA ENFLASYONUNDAKİ RİSKLERİ ISLAH EDECEĞİZ"

Yakında tarım ve hayvancılık özelinde değişim yaratacak yeni kararlar alınacak. Enflasyonun gıda tarafındaki riskleri kalıcı şekilde ıslah edeceğiz, göreceksiniz bu süreç nasıl çözülecek.

İvme paketinde şimdiye kadar 30-35 milyar lira kredi kullandırıldı.

"EŞEL MOBİL SİSTEMİNİN MALİYETİ 15-20 MİLYAR TL"

Eşel mobil sisteminin 1,5 yılda bütçeye maliyeti 15-20 milyar TL.

2020 ince ayar yılı, değişim dönüşümün sektör bazlı yakından takip edildigi bir dönem olacak.

Kredilerdeki artışın 2020’de enflasyonun üzerinde baskı oluşturmasını beklemiyoruz, hafta hafta/ay ay orayı izliyoruz.

2020’de banka sıralamasında büyüklükte ilk 3’te kamu bankası olursa şaşırmayın, Ziraat, Halk, Vakıf diger bankaların da hareketlenmesi lazım.

2020 istihdamda iyileşme görüleceği bir yıl olacak. Önümüzdeki aylarda açıklayacağımız istihdam üzerine eksta çalışmamız var.

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