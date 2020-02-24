TC Enerji Bakanı Dönmez'den üçüncü sondaj gemisi açıklaması

TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, " İki tane de derin deniz arama sondaj gemisi dahil ettik. İlki 'Fatih', ikincisi 'Yavuz', üçüncüsü de en kısa süre içerisinde burada olacak. İngiltere'den alıyoruz gemiyi" dedi.



ÜÇÜNCÜ SONDAJ GEMİSİ

Programın başında üçüncü sondaj gemisinin müjdesini veren Dönmez, “Denizdeki petrol arama faaliyetlerine hız verdik. Bu kapsamda filomuzu da her geçen gün artırıyoruz. İlk Barbaros Hayrettin Paşa sismik gemimizle başladık. Mili imkanlarımızla filomuza Oruç Reis katıldı. İki tane de derin deniz arama sondaj gemisi dahil ettik. İlki 'Fatih', ikincisi 'Yavuz', üçüncüsü de en kısa süre içerisinde burada olacak. İngiltere'den alıyoruz gemiyi. Çıkış işlemleri, liman işlemleri için bazı prosedürleri var. Birkaç gün içerisinde seyre başlayacak. İki üç hafta içerisinde de Türkiye'de olacağını söyleyebiliriz. Bu yeni gemi de diğerleri gibi 6'ncı nesil olacak. Uzunca bir süredir ara verdiğimiz Karadeniz'de arama yapacak. Gemilerimizden bir tanesi Karadeniz'de sondaja başlayabilir" dedi. Dönmez, geminin adının ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacağını ve denizcilik alanında önde gelen isimlerin ön planda olacağını söyledi.



“PETROL, DOĞALGAZ DENKLEMİNİN DIŞINDA TUTMA İSTEKLERİNİ BOZDUK"

Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerinden söz eden Bakan Dönmez, “Doğu Akdeniz'de iki çeşit ruhsat alanımız var. Birisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türkiye Petrolleri için vermiş olduğu alan. Diğer ruhsat alanımız Türkiye Devletinin Türkiye Petrolleri için vermiş olduğu alanlar. Adanın kuzeyi ve batısına doğru yer alıyor. Kendi kıta sahanlığımız içerisinde yer alan bölgelerde araştırma ve sondaj faaliyetlerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Libya ile deniz yetki mutabakat anlaşması ile biz doğu Akdeniz'deki yetki alanlarımızın sınırlarını belirlemiş olduk. Daha önce bahsettiğim o alanların batısında kalan kısımda yer alan bölümde netlik yoktu. Uzunca süre devam eden müzakereler sonucunda, sayın cumhurbaşkanımızın riyasetinde geçtiğimiz yılın son ayında mutabakat zaptı imzalandı. Böylece Türkiye'yi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ve Libya'yı Doğu Akdeniz'de petrol, doğalgaz denkleminin dışında tutma isteklerini de bir yerde bozmuş olduk. Bu oyunu bozduk" dedi.



“10 MİLYAR METREKÜP DOĞALGAZ DEPOLAMA İMKANIMIZ OLACAK"

Doğalgaz depoları hakkında da bilgi veren Fatih Dönmez, “Silivri'de bir depomuz vardı. Orası 'da yaklaşık 2.3 milyar metreküptü. Gelir gelmez 500 milyon metreküp ilave ederek, geri gönderme kapasitesini 20 milyon küpten, 20 milyon 500 metreküpe çıkardık. Diğeri de inşaatı başlamış, henüz işletmeye geçmemiş olan Aksaray'da yapımı devam eden depolamam projesi. Şu anda da orada 700 milyon metreküpü depolar vaziyetteyiz. Oradaki çalışmalarımız bittiği zaman 5 milyar 700 metreküp depolama kapasitesine ulaşacağız. Silivri'de 4,6 milyar metreküpe çıkacak. Dolayısıyla 10 milyar metreküplük bir doğalgaz depolama imkânımız olacak" diye konuştu.



DÜNYADAKİ BOR REZEVRLERİNİN YÜZDE 72'Sİ TÜRKİYE'DE

Bakan Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Türkiye, dünya bor rezervleri açısından oldukça zengin bir ülke. Bilinen rezervlerin yüzde 72'si bizi topraklarımızda. Pazar payımızda yüzde 59-60 civarında. Geçmişte ham madde ürün olarak satarken bugün, rafine ürün, işlenmiş ürün olarak satabiliyoruz. 2000'li yılların başında rafine ürün satış içerisinde yüzde 65'ken, şimdi yüzde 97'lere ulaşmış durumdayız. Tabii bu yetmez. Bu ürünü daha katma değerli bir hale getirip, nasıl satarız diye düşünmeliyiz. Bu kapsamda başlattığımız Ar-Ge çalışmaları da netice verdi Ekim ayında Bor Karbür tesisimizin temelini attık. İki yıl içerisinde işletmeye geçecek. Yıllık bin ton üretim kapasitesi olacak. Özellikle savunma sanayiinde yüksek mukavemet gerektirilen bir o kadar da hafif ürünlerin geliştirilmesinde, zırhlama teknolojisinde kullanılacak bir madde"