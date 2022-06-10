TC Hazine Bakanlığı: TL kullanımını, cazibesini artıracak uygulamalar sürecek

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı önlemler paketinin ardından yeni bir açıklama ile serbest piyasa kurallarına vurgu yaptı.

Bakanlığın açıklamasında serbest piyasa kurallarından taviz verilmeden Türk lirası kullanımını ve cazibesini artıracak uygulamalara devam edileceği belirtildi.

Açıklamada önümüzdeki dönemde ihtiyatlı maliye politikasına devam edileceği ve mali disiplinden asla taviz verilmeyeceği ifade edildi.

Maliye politikasında program hedeflerinden sapmadan büyüme, istihdam ve özellikle gelir dağılımını önceleyen uygulamalara devam edileceğini söyleyen bakanlık kamu harcamalarında etkinliği artırarak tasarruf sağlanacağını belirtti.

Bakanlık zorunlu kamu giderleri dışındaki tüm alanlarda kontrol süreçlerinin etkinleştirileceğini ifade etti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı makro ihtiyati tedbirlerin güncel ekonomik koşullar gözetilerek etkin ev dinamik bir şekilde alınmaya devam edileceğini de vurguladı.