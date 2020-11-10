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TC Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan oldu

Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan atandı.

10 Kasım 2020 Salı 09:13
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TC Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan oldu

Cumhurbaşkanı kararı ile Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan atandı.

Berat Albayrak’tan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan getirildi.

TC Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, TC Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın görevden istifa talebinin kabul edildiğini açıklamıştı.

LÜTFİ ELVAN KİMDİR?

12 Mart 1962 Ermenek doğumlu Elvan, 2016-2018 yılları arasında Türkiye Kalkınma Bakanı olarak görev yaptı.

Türkiye Kalkınma Bakanı görevini 2016-2018 yılları arasında sürdüren Elvan, 2015–2016 yılları arasında Türkiye başbakan yardımcılığı, 2013–2015 yılları arasında ise Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı görevini üstlenmiştir. İlk defa 2007 Türkiye genel seçimleri'nde Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Karaman milletvekili olarak meclise girmiştir. Şu anda (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Mersin Milletvekilidir.

AK Parti'den milletvekili seçilmeden önce Elvan, 2002 ve 2007 yılları arasında Müsteşar Yardımcılığı, 1996 ve 2002 yılları arasında Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü’nde Kalkınmada Öncelikli Yöreler Dairesi Başkanlığı görevini sürdürmüştür.

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