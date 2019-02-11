TC İçişleri Bakanı Soylu: “KKTC'de PKK'nın peşine düştük”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, KKTC’yi kısa süre önce ziyaret ettiğini anımsattı ve KKTC'de PKK'nın peşine düştüklerini, üniversitelerde PKK'nın ufak tefek yapılanmalarının olduğunu belirlediklerini ifade etti.

Yenimahalle ilçesindeki Demet Seçim Bürosu açılışında konuşan Soylu, , "Hiç merak etmeyin, değil'ta nerede olursa olsun eğer bunları yerin yedi kat dibine kadar kaçırmazsak herkes bunun hesabını bizden sorsun." diye konuştu

Soylu, "Sadece hapse tıktığımız 57 bin uyuşturucu satıcısı değil, aynı zamanda onların örgüt yöneticilerinin de bir şekilde gereğini yerine getiriyoruz. Buradan namus ve şeref sözüdür, eğer bu uyuşturucu satıcılarını yerin yedi kat dibine mıhlamazsak namerdiz." dedi.