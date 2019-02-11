TC İçişleri Bakanı Soylu: “KKTC'de PKK'nın peşine düştük”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, KKTC’yi kısa süre önce ziyaret ettiğini anımsattı ve KKTC'de PKK'nın peşine düştüklerini, üniversitelerde PKK'nın ufak tefek yapılanmalarının olduğunu belirlediklerini ifade etti.
Soylu, "Sadece hapse tıktığımız 57 bin uyuşturucu satıcısı değil, aynı zamanda onların örgüt yöneticilerinin de bir şekilde gereğini yerine getiriyoruz. Buradan namus ve şeref sözüdür, eğer bu uyuşturucu satıcılarını yerin yedi kat dibine mıhlamazsak namerdiz." dedi.
Son Güncelleme: 11.02.2019 15:57
burda oyleisler olmaz , bu konulari dile getiripde insanlarin aklini bulandirmayin. burasi KIBRIS
Malum Ünüversite para için tüm sempatizanları okuluna alan kurumdan bahsediyor.
Merkez sol ve aşırı sol bağımlılıarın çoğu sözde kominizm adı altında PKK sempatisi güdüyor. İnsan eşitliğinden bahsedip ayrımcılığa ve insanların ölümüne sebep olan böyle bir düşünceye inanmak tuhaf
Merkez sol ve aşırı sol bağımlılıarın çoğu sözde kominizm adı altında PKK sempatisi güdüyor. İnsan eşitliğinden bahsedip ayrımcılığa ve insanların ölümüne sebep olan böyle bir düşünceye inanmak tuhaf
Be ahmaklar oda arkadaşım peşmergeydi boğazıma bıçak dayadı yok burda öyle şeyler olmaz yok burası kıbrıs diyenler burası artık kıbrıs değil eski kıbrıs yok artık
UYUZ GİT GENDİ ÜLKENDE GOVALA
Burda yani kıbrısta birçok pkk sempatizanı var. Özellikle yakın doğu ve lefke de. Ilerde bunlar başımıza çok bela açacak o yüzden Temizler'ler inşAllah !!
Türkiye de bitirdiniz de şimdi sıra buraya mı geldi ? Bırakın boş vaatleri kol kola gezdiğiniz günleri unutmadık unutturmayacağız...