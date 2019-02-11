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TC İçişleri Bakanı Soylu: “KKTC'de PKK'nın peşine düştük”

KKTC’deki üniversitelerde PKK’nın ufak tefek yapılanmaları var

11 Şubat 2019 Pazartesi 12:20
TC İçişleri Bakanı Soylu: “KKTC'de PKK'nın peşine düştük”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, KKTC’yi  kısa süre önce ziyaret ettiğini anımsattı ve KKTC'de PKK'nın peşine düştüklerini, üniversitelerde PKK'nın ufak tefek yapılanmalarının olduğunu belirlediklerini ifade etti.

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Yenimahalle ilçesindeki Demet Seçim Bürosu açılışında konuşan Soylu, , "Hiç merak etmeyin, değil Kıbrıs'ta nerede olursa olsun eğer bunları yerin yedi kat dibine kadar kaçırmazsak herkes bunun hesabını bizden sorsun." diye konuştu

Soylu, "Sadece hapse tıktığımız 57 bin uyuşturucu satıcısı değil, aynı zamanda onların örgüt yöneticilerinin de bir şekilde gereğini yerine getiriyoruz. Buradan namus ve şeref sözüdür, eğer bu uyuşturucu satıcılarını yerin yedi kat dibine mıhlamazsak namerdiz." dedi.

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Son Güncelleme: 11.02.2019 15:57
Anahtar Kelimeler:
KıbrısGündemHaberKKTCPKKSüleyman SoyluTC İçişleri Bakanı Soylu
Yorumlar
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:) 2019-02-11 13:12:22

burda oyleisler olmaz , bu konulari dile getiripde insanlarin aklini bulandirmayin. burasi KIBRIS

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Kemal 2019-02-11 12:55:00

Malum Ünüversite para için tüm sempatizanları okuluna alan kurumdan bahsediyor.

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Aşırı 2019-02-11 13:42:11

Merkez sol ve aşırı sol bağımlılıarın çoğu sözde kominizm adı altında PKK sempatisi güdüyor. İnsan eşitliğinden bahsedip ayrımcılığa ve insanların ölümüne sebep olan böyle bir düşünceye inanmak tuhaf

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Aşırı 2019-02-11 13:42:12

Merkez sol ve aşırı sol bağımlılıarın çoğu sözde kominizm adı altında PKK sempatisi güdüyor. İnsan eşitliğinden bahsedip ayrımcılığa ve insanların ölümüne sebep olan böyle bir düşünceye inanmak tuhaf

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Öğrenci 2019-02-11 19:52:39

Be ahmaklar oda arkadaşım peşmergeydi boğazıma bıçak dayadı yok burda öyle şeyler olmaz yok burası kıbrıs diyenler burası artık kıbrıs değil eski kıbrıs yok artık

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KIBRISLI 2019-02-11 13:01:13

UYUZ GİT GENDİ ÜLKENDE GOVALA

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Dik duran 2019-02-11 22:07:53

Burda yani kıbrısta birçok pkk sempatizanı var. Özellikle yakın doğu ve lefke de. Ilerde bunlar başımıza çok bela açacak o yüzden Temizler'ler inşAllah !!

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girne 2019-02-12 10:00:50

Türkiye de bitirdiniz de şimdi sıra buraya mı geldi ? Bırakın boş vaatleri kol kola gezdiğiniz günleri unutmadık unutturmayacağız...

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