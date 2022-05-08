TC İçişleri Türkiye’deki toplam sığınmacı sayısını açıkladı

TC İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Türkiye’de toplam sığınmacı sayısını açıkladı.

Resmi rakamlara göre Türkiye’de şu an toplam 5 milyon 500 bin 690 yabancı bulunuyor. Çataklı’nın verdiği bilgilere göre Türkiye genelindeki toplam sığınmacı sayısıysa, 4 milyon 82 bin 693.

Sığınmacıların içindeki geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı ise 3 milyon 762 bin 686. Bu rakamın 2017’den bu yana artmadığını vurgulayan İsmail Çataklı, “Bu sayının 122 bini iki yıldır pasif kayıt. Yani Türkiye’de bulunduklarına ilişkin hiçbir işaret yok” dedi.

323 BİN 859 KİŞİ SINIR DIŞI EDİLDİ

Son 5 yıl içinde 323 bin 859 göçmenin sınır dışı edildiğini açıklayan Çataklı, 2016 yılından bu yana 1 milyon 463 bin 272 göçmen ve sığınmacının da Türkiye’den ayrıldığını söyledi.

200 BİN 950 SURİYELİ'YE VATANDAŞLIK VERİLDİ

2011’den bu yana 200 bin 950 Suriyeli Türk vatandaşı yapıldı. Bunların 47 bini Türkmen. Ayrıca 17 bin Afganistan Türkü, 101 bin 995 Ahıskalı ve 6 bin 787 Uygur Türkü vatandaş oldu.

497 BİN 926 SURİYELİ DÖNDÜ

Çataklı’nın verdiği bilgilere göre 497 bin 926 Suriyelinin "güvenliği sağlanan bölgelere" gönüllü geri dönüşü sağlandı.

8 MİLYON GÖÇMEN SINIR ÖTESİNDE

Çataklı, İdlib, Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde toplam 6 milyon, sınırın İran tarafında da 2 milyon olmak üzere toplam 8 milyon göçmenin stabil halde tutulduğunu kaydetti.

7 BİN AFGAN GERİ GÖNDERME MERKEZİ'NDE

Ülke genelindeki 30 Geri Gönderme Merkezi’nde şu an 80 farklı ülkeden 12 bin yabancı uyruklu var. Bunlardan 7 bini Afganistanlı, 1500’ü Suriyeli, bini ise Pakistanlı. 2022 yılında 113 farklı uyruktan 21 bin 87 kişi sınır dışı edildi. Sınır dışı edilenler arasında 9 bin 654 ile Afganistan ilk, 4 bin 206 ile Pakistan ikinci sırada yer alıyor.