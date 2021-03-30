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TC Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Mustafa Duman oldu

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nda görev değişimleri devam ediyor. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın ardından Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya da görevden alındı. Çetinkaya'nın yerine Mustafa Duman atandı.

30 Mart 2021 Salı 09:47
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TC Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Mustafa Duman oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya'nın görevine son verildi, yerine Mustafa Duman getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Çetinkaya, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ek 35'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci maddesi kapsamında görevden alındı.

Çetinkaya'nın yerine Mustafa Duman atandı. Duman son olarak Morgan Stanley Menkul Değerler AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü'ydü.

MUSTAFA DUMAN KİMDİR? 

1969 yılında doğan Mustafa Duman, ODTÜ İşletme Bölümü mezunu. Devamında City University CASS Business School, Londra’da MBA ve Marmara Üniversitesi Bankacılık Enstitüsü’nde Sermaye Piyasaları yüksek lisansı yaptı.

Morgan Stanley Menkul Değerler’de Ocak 2013’te Genel Müdür Yardımcısı, Şubat 2020’den itibaren vekaleten Genel Müdür, mart 2020’den itibaren Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak atandı.

Ağustos 2020’de asaleten Genel Müdür oldu. Bankacılık kariyerinde Denetim, Hazine, Risk Yönetimi ve CFO pozisyonlarında görev yaptı. Bir banka ve iki aracı kurum kuruluşunda kurucu takımın parçası olarak yer aldı. Kariyeri boyunca muhtelif iş alanlarındaki önemli projelerde süreç ve takımları yönetti.

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