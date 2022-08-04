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TC Merkez Bankası rezervleri yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 29 Temmuz haftasında, bir önceki haftaya göre 2 milyar 940 milyon dolar artışa geçti.

04 Ağustos 2022 Perşembe 21:42
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TC Merkez Bankası rezervleri yükseldi
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TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayınlandı. Altın ve döviz rezervlerinin artması ile birlikte toplam rezervler 101 milyar 263 milyon dolara çıktı.

Brüt döviz rezervleri, 1 milyar 390 milyon dolar arttı

Buna göre, 29 Temmuz itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 390 milyon dolar artışla 61 milyar 101 milyon dolara yükseldi.

Brüt döviz rezervleri, 22 Temmuz'da 59 milyar 711 milyon dolar seviyesindeydi.

Altın rezervleri de 1 milyar 552 milyon dolar yükseldi

Aynı dönemde altın rezervleri de 1 milyar 552 milyon dolar artarak 38 milyar 611 milyon dolardan 40 milyar 163 milyon dolara yükseldi.

Toplam rezervler, 2 milyar 940 milyon dolar arttı

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 2 milyar 940 milyon dolar yükselişle 98 milyar 323 milyon dolardan 101 milyar 263 milyon dolara çıktı.

Anahtar Kelimeler:
TC Merkez BankasıTürkiyeEkonomi
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