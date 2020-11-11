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TC Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 'ara tatil' açıklaması

TC Milli Eğitim Bakanı ziya Selçuk, ''Çocuklar beni okulda görür görmez “Hoca’m, ara tatil olacak mı?” diye soruyor. Meraklarını giderelim: Yavrum, ara tatiller hakkınızdır. Elbette olacak. 16 Kasım Pazartesi günü tüm öğrencilerimiz için bir haftalık ara tatil başlıyor. Şimdiden iyi ve sağlıklı tatiller diliyorum'' açıklamasında bulundu.

11 Kasım 2020 Çarşamba 10:38
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TC Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 'ara tatil' açıklaması

TC Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, pandemi gölgesinde devam eden eğitim sürecinde ilk ara tatil hakkında bir açıklama yaptı. 

Bakan Selçuk, açıklamayı Twitter hesabından yaptı. 

Selçuk, ''Çocuklar beni okulda görür görmez “Hoca’m, ara tatil olacak mı?” diye soruyor. Meraklarını giderelim: Yavrum, ara tatiller hakkınızdır. Elbette olacak. 16 Kasım Pazartesi günü tüm öğrencilerimiz için bir haftalık ara tatil başlıyor. Şimdiden iyi ve sağlıklı tatiller diliyorum'' ifadelerine yer verdi. 

Öte yandan Selçuk, ara tatil sürecinden öğretmenlerin, mesleki gelişim programlarına çevirimiçi ortamda katılabileceklerini de duyurdu.

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