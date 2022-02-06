TC Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, koronavirüse yakalandı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, koronavirüse yakalandı. Bakan Akar yaptığı açıklamada sağlık durumunun iyi olduğunu ve tedbirleri alarak çalışmalarına devam ettiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüs testinin pozitif çıkmasından sonra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da koronavirüse yakalandı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: COVID-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Çok şükür sağlık durumum iyi olup gerekli tedbirleri alarak çalışmalarımıza devam ediyoruz." denildi.