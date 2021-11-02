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TC Milli Savunma Bakanlığı: Kıbrıs, bizim milli meselemizdir

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı’nın faaliyetlerine ilişkin basın bilgilendirme toplantısı yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Plan Subayı Binbaşı Pınar Kara düzenlediği basını bilgilendirme toplantısında Kıbrıs konusuna da değindi.

02 Kasım 2021 Salı 12:18
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TC Milli Savunma Bakanlığı: Kıbrıs, bizim milli meselemizdir
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Türkiye Milli Savunma Bakanlığı’nın faaliyetlerine ilişkin basın bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Plan Subayı Binbaşı Pınar Kara düzenlediği basını bilgilendirme toplantısında Kıbrıs konusuna da değindi.

Kara, “Bugüne kadar denenmiş ve bir sonuç alınamayacağı tüm taraflarca görülmüş yöntemlerle bir çözümün mümkün olmadığı ve Kıbrıs’ta eşit, egemen ve bağımsız iki devletin bulunduğu kabul edilmeden müzakerelerin ilerleyemeyeceği açıkça görülmelidir.

Kıbrıs’ta egemen eşitliğe dayalı, yan yana yaşayan ve iş birliği içinde olan iki devlet tek çözümdür. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin de bu çözüm yolunu benimsemesi, adanın huzur ve refahı için faydalı olacaktır.” şeklinde konuştu.

Kara, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Ege ve Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin hak, alaka ve menfaatlerini korumaya, Kıbrıs Adası’nda uluslararası garanti ve ittifak antlaşmaları doğrultusunda barış ve güvenliğin teminatı olmaya devam edeceğini de vurguladı. “Yunanistan, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde yaptığımız tüm çağrılara rağmen uluslararası anlaşmalarla belirlenen yükümlülüklerine aykırı olarak gayri askeri statüdeki Doğu Ege adalarının statüsünü bozan eylemlerini sürdürmektedir” diyen Kara, bu yılın başından itibaren askeri deniz ve hava araçları ile gayri askeri statüdeki adalara yönelik 2 bin 61 ihlal gerçekleştirdiğini anımsattı.

Yunanistan’ın hukuka aykırı, provokatif ve saldırgan tutumuna karşı diplomatik kanallardan gerekli girişimlerde bulunulduğunu, mütekabiliyet kapsamında sahada gerekli karşılığın verildiğini belirten Kara, “Yunanistan’ın, NATO içinde diğer ülkelerle silahlanma ve destek arayışına girerek, ittifak içinde ittifak kurma tutumu hem NATO’nun dayanışma ruhuna hem de ikili ilişkilere zarar vermektedir” dedi.

Kara F-35’lerle ilgili de ikinci toplantının birkaç ay içinde Washington’da yapılacağını ifade etti.

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