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TC Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Maraş' paylaşımı

T.C. Milli Savunma Bakanlığı Kapalı Maraş’ın bir kısmının ziyarete açılması nedeniyle açıklama yaptı. Açıklamada en çok dikkat çeken nokta ise ‘Sembolik’ kelimesi oldu…

08 Ekim 2020 Perşembe 14:22
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TC Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Maraş' paylaşımı

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile Maraş'ın açılması konusuna değindi.

Kapalı Maraş’ın bugün itibari ile bir bölümünün halkın ziyaretine açılmasına ilişkin yapılan açıklamada “Sembolik anlamı büyük olan” ifadeleri kullanıldı.

T.C. Milli Savunma Bakanlığı, “46 yıllık hasreti bitiren bu adım, KKTC’ye ve orada yaşayan kardeşlerimize hayırlı olsun” ifadelerine de yer verirken açıklamada şunlar aktarıldı:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ait olan, 46 yıldır yerleşime ve ziyarete kapalı tutulan Kapalı Maraş’ın bir bölümü bugün halkın ziyaretine açıldı.

Sembolik anlamı büyük olan ve 46 yıllık hasreti bitiren bu adım, KKTC’ye ve orada yaşayan kardeşlerimize hayırlı olsun.”

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Türkiye Gazetelerinin Manşetleri / 8 Ekim 2020
Türkiye Gazetelerinin Manşetleri / 8 Ekim 2020
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