TC Milli Savunma Bakanlığı: Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 43 oldu

TC Milli Savunma Bakanlığı, "Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı'nda 3, Zap bölgesine gerçekleştirilen hava harekatında 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" açıklaması yaptı.

TC Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı’nda 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirilerek, harekâtın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısıoldu.

Ayrıca Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist de gerçekleştirilen hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi."