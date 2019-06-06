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TC Milli Savunma Bakanlığı: Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 43 oldu

Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist de gerçekleştirilen hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi."

06 Haziran 2019 Perşembe 10:37
TC Milli Savunma Bakanlığı: Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 43 oldu
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TC Milli Savunma Bakanlığı, "Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı'nda 3, Zap bölgesine gerçekleştirilen hava harekatında 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" açıklaması yaptı.

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TC Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı’nda 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirilerek, harekâtın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 43 oldu.

Ayrıca Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist de gerçekleştirilen hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi."

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HaberPenceTeör43KıbrısGündem
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