TC MSB: İdlib’de 4 asker şehit oldu, 9 asker yaralandı

TC Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İdlib'de çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen TSK unsurlarına, bulunacakları yerler önceden koordine edilmesine rağmen rejim unsurları tarafından yoğun topçu atışları yapıldı.

Saldırılar neticesinde, 4 asker şehit oldu, 1'i ağır 9 asker de yaralandı.

Bölgede tespit edilen hedefler ateş destek vasıtalarıyla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verildi ve hedefler tahrip edildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gelişmeler takip edilmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için acil şifalar dileriz."

"Şehitlerimizin kanları yerde kalmadı, kalmayacaktır"

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, saldırı ile ilgili Twitter'dan bir mesaj yayımladı.

Çavuşoğlu, mesajında, "Şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin kanları yerde kalmadı, kalmayacaktır." ifadelerini kullandı.