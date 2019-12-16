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TC Pasaport harçları artıyor!

2020 yılı gelmeden zamlar belirlenmeye başlandı. En yüksek zammın yaşandığı hizmetlerden biri de pasaport oldu. Pasaport harçlarına yeni yılla birlikte düzenleme gelirken, ücretlerde de yüzde 22.58 civarında artış yaşanacak. İşte, pasaport harçları ve 2020 yılında gelecek zam ardından oluşacak pasaport fiyatları…

16 Aralık 2019 Pazartesi 10:18
TC Pasaport harçları artıyor!

Pasaport harçlarına 2020 yılı itibari ile birlikte zam geliyor. Gelecek yıl pasaport yüzde 22.58 artırılacak. Gelecek zam öncesi vatandaşlar pasaport fiyatlarını merak ederken, “Pasaport yenileme ücreti” Pasaport 2020 fiyatları” gibi aramalar yapmaya başladı. İşte, Pasaport harçları ve gelecek zamlı fiyatlar…

PASAPORT ÜCRETLERİ

Yüzde 22.58 oranındaki yeniden değerleme sonrası yeni pasaport harçlarında fiyatların şöyle olması bekleniyor.

1 yıllık 248.26 TL’den 304,31 TL'ye çıkacak.

2 yıllık 405 TL’den 496,44 TL'ye çıkacak.

3 yıllık 575 TL’den 704,83 TL'ye çıkacak.

4-10 yıl 811 TL'den 994,12 TL çıkacak.

Defter bedeli de 133 TL’den 163.03 TL'ye çıkacak.

PASAPORT ÇIKARTMAK İÇİN GEREKENLER

İstenilen belgeler :

1) Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı veya geçici kimlik belgesinin aslı

2) Harç ve cüzdan bedeli makbuzu

3) 2 adet biyometrik fotoğraf

4) Öğrenci belgesi (Harçsız pasaport talep edenler için)

5) Ergin olmayanlar veya kısıtlılar için muvafakat belgesi

6) Varsa eski pasaport

7) Umuma mahsus pasaportlarda geçerlilik süresi 6 aydan az kalmış ise yeni bir pasaport düzenlenebilmesi için ek olarak en az 6 aylık harç yatırılması gerekmektedir.

Son Güncelleme: 16.12.2019 15:06
Anahtar Kelimeler:
TC Pasaport
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