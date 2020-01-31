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TC Sağlık Bakanı: Çin’den gelen 11 bin yolcu tarandı

TC Sağlık Bakanı Koca Türkiye’de alınacak tedbirleri açıkladı.

31 Ocak 2020 Cuma 12:14
TC Sağlık Bakanı: Çin’den gelen 11 bin yolcu tarandı

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve 213 kişinin ölümüne neden olan Corona Virüs için acil durum ilan edilmesinin hemen ardından TC Sağlık Bakanı Koca Türkiye’de alınacak tedbirleri açıkladı.

Türkiye’de Corona Virüse karşı alınacak yeni önlemler TC Sağlık Bakanlığı  toplantısında masaya yatırıldı.

TC Sağlık Bakanı Koca’nın konuşmasından öne çıkanlar,

”231 kişi hayatını kaybederken hayatını kaybeden vakaların çoğu risk grubu dediğimiz 65 yaş üstü kişiler. Dünya Sağlık Örgütü herhangi bir uyarı belirtmeden biz adımlarımızı atttık. Vakaların ardından acil olarak bilim kurulumuzu oluşturduk.

Havalimanlarından 24 saat sağlık personeli bulunduruyor. Kontrol önlemleri devrede yer alıyor. Turizm şirketlerine yönelik bilgilendirmemizi yaptık. 11 bin yolcu tarandı. Yeterli koruyucu ekip ve malzememiz bulunuyor. Ve şu ana kadar herhangi bir vakaya rastlanmadı. Okullar açıldığında ise bilgi nolarını MEB ile paylaşmış olacağız. Ateş, öksürük gibi belirtiler görülse bile tedbir amaçlı kontrola altına alıyoruz. 68 kişiden veri alındı. Türkiye’de kesin olarak Corona Virüsü olan hastamız olmadı. DSÖ seyahat kısıtlamasına gerek olmadığı ve uluslar arası ticareti etkilememesini gerektiği söyledi. DSÖ ayrıca Türkiye’nin de arasında bulunduğu ülkelerle ilgili enfeksiyon kontrol olarak kendilerine olan güveni göstermektedir ifadesini kullandı.

”34 TÜRK VUHAN’DAN GETİRİLECEK”

Vuhan kentinde ikamet eden hiçbir şekilde hastalık şüphesi olmayan vatandaşlarımız var. Onları orada bırakarak vatandaşlarımızı riske  atamayız. Gerekli adımların atılmasının ardından, izinler alındı, vatandaşlarımızı getirmek istiyoruz. Uçakta gerekli tıbbi malzemeler mevcut. 34 Türk vatandaşımız uçağa alınacak. Uçak indiğinde de 14 gün gözlem altında tutulacak. Kullanmadığımız bir hastaneyi bu süreçte kullanır hale getirdik. Ve bu hastane de tekrar kullanılmayacak bir hastane olacak.

”ÇİN YÜK GEMİLERİNİ KONTROL EDİYORUZ”

Öte yandan Çin limanlarından Türkiye’ye gelen yük gemilerini de kontrol ederek gerekli önlemleri alıyoruz. 33 sağlık denetleme merkezimizde limanlarımızda görev yapmaktadır.

Adana’da gözetim altında tutulan 2 hastanın sonuçları negatif çıktı. Şu ana kadar 70 kişiyi gözetim altına aldık ve bu kişiler arasında pozitif sonuç çıkmadı.” dedi.

(NTV)

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