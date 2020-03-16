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TC Sağlık Bakanı Koca'dan son dakika açıklaması

TC Sağlık Bakanı Koca: Bugün 29 yeni tanı kondu. Yeni tanı konanlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu. Son 29 vakanın tamamı doğrudan veya dolaylı olarak ABD, Ortadoğu ve Avrupa temaslıdır, 3’ü Umreden döndü. Yurt dışı teması risk olmaya devam edecek. Tedbirleri sıkı uygulayalım.

16 Mart 2020 Pazartesi 22:58
2107 Okunma
TC Sağlık Bakanı Koca'dan son dakika açıklaması

TC  Sağlık Bakanı Koca: Bugün 29 yeni tanı kondu. Yeni tanı konanlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu. Son 29 vakanın tamamı doğrudan veya dolaylı olarak ABD, Ortadoğu ve Avrupa temaslıdır, 3’ü Umreden döndü. Yurt dışı teması risk olmaya devam edecek. Tedbirleri sıkı uygulayalım.

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Vatandas 2020-03-17 00:23:38

Bizde da yayilacak ve temasla 14 gun garantinayi ciddiyevalan yok

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