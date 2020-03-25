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TC Sağlık Bakanı Koca: Eğitime verilen ara uzatılacak

Ankara'da saat 13.30'da başlayan 'eğitim' konulu Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından TC Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklanmalarda bulunuyor.

25 Mart 2020 Çarşamba 18:32
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TC Sağlık Bakanı Koca: Eğitime verilen ara uzatılacak

Eğitim konulu Bilim Kurulu toplantısı bitti.

TC Milli Eğitim Bakanı Selçuk ve TC Sağlık Bakanı Koca ortak basın toplantısı düzenliyor.

İşte Bakan Koca'nın konuşmasından öne çıkanlar,

''Gaziantep, Erzurum, Konya, İzmir, Kahramanmaraş, Eskişehir, Edirne, Sinop... aziz milettim şehir şehir ev ev Türkiye... Bu virüs dünyayı tehdit ediyor. Bu hastalığa karşı elimizde güçlü bir koz var. O da yakalanmamak. Corona virüs karşısında ise biz irade sahibiyiz. Dışarı çıkıp çıkmamak konusunda irade sahibiyiz. Verdiğimiz mücadelenin başarısı tek tek bireylere bağlıdır. Devlet burada yaptırım uygulayan kılavuzdur. Hiçbir hekim virüsün size bulaşmasını önleyemez. Bunu siz önleyebilirsiniz. İnsan sayısının arttığı her ortam riskin arttığı ortamdır. Sevgili gençler risk altına giriyorsunuz. Belki hasta olmuyorsunuz ama taşıyıcı oluyorsunuz. Hastalığa hatta daha büyük acılara aracılık etmeyin. Yaşı büyük olanlara ise, virüs yaş ayırımı yapmıyor. Dikkatli olmalısınız. Sosyal hayatını asgari düzeye indirmelisiniz. Telefon sohbetlerinizi daha uzun tutabilirsiniz. Çocuklarımız için ise artık oyunları evde oynuyoruz, dışarı çıkmak yok. Bir misafir gelirse sarılmak yok. Sevgimizi saygımızı uzaktan gösteriyoruz.

''EĞİTİME VERİLEN ARA UZATILACAK''

Corona virüs nedeniyle okullarımız tatile girdi yönünde algı yanlıştır. Biz sadece ara verdik. Eğitim bir süreliğine internet üzerinden veriliyor. Uygulamayı lütfen tatil olarak görmeyin. Eğitime verilen ara uzatılacak.

TÜRKİYE'DE VAKA BİLGİLERE DİJİTAL ORTAMA YANSIYACAK 

Özellikle hergün vaka sonuçlarını bildirmeye çalışıyoruz. Bundan sonraki süreçte bütün detayları dijital ortam hergün güncelleyerek paylaşacağız. 

2 HASTA İYİLEŞEREK TABURCU EDİLDİ

Bir hastamız 65 yaşında bir hasta idi, bir hastamız da erkekti, Bugün taburcu oldular''

Ziya Selçuk'un konuşmasından öne çıkanlar, 

''Televizyon yoluyla bir uzaktan eğitime başladık. Uzaktan eğitim kısmı dışında da telafi çalışmaları başayacak. Telafinin ne zaman nasıl olağı da Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda olacak. Eğitimde elbette kayıplar olacak.  Biz her türlü senaryoya da hazırız. Önümüzdeki ara sürecini 30 Nisan tarihine kadar uzattık.

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeCoronavirüsKoronavirüsOkul Tatili
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Cem 2020-03-25 20:55:41

Daha once onlem alsaydiniz Turkiyenin hali boyle olmazdi.

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