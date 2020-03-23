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TC Sağlık Bakanı Koca saat 19.00'da açıklama yapacak

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından saat 19.00'da güncel duruma ilişkin açıklama yapması bekleniyor.

23 Mart 2020 Pazartesi 15:36
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TC Sağlık Bakanı Koca saat 19.00'da açıklama yapacak

TC Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 13.30'da toplandı.

Bakanlığın Bilkent Yerleşkesi'nde yapılan toplantıda, yeni tip corona virüse (Covid-19) ilişkin Türkiye'de vaka sayının artması nedeniyle alınabilecek yeni tedbirler ve pozitif vakaların durumu ele alınıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, toplantının ardından saat 19.00'da açıklama yapması bekleniyor.

Anahtar Kelimeler:
TC Sağlık BakanlığıFahrettin Koca
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