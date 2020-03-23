TC Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 13.30'da toplandı.
Bakanlığın Bilkent Yerleşkesi'nde yapılan toplantıda, yeni tip corona virüse (Covid-19) ilişkin Türkiye'de vaka sayının artması nedeniyle alınabilecek yeni tedbirler ve pozitif vakaların durumu ele alınıyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, toplantının ardından saat 19.00'da açıklama yapması bekleniyor.
TC Sağlık Bakanı Koca saat 19.00'da açıklama yapacak
TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından saat 19.00'da güncel duruma ilişkin açıklama yapması bekleniyor.
23 Mart 2020 Pazartesi 15:36
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TC Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 13.30'da toplandı.