TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumu açıkladı. Koca, "SON 24 SAATTE 5.035 test sonuçlandı. 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2.433. SAYILAR, KAYIP ACISINI, ENDİŞEYİ İFADE EDEMEZ. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar."
TC Sağlık Bakanı Koca son durumu açıkladı: Koronavirüste can kaybı 59'a yükseldi
TC Sağlık Bakanı Koca son durumu açıkladı. Koca, "SON 24 SAATTE 5.035 test sonuçlandı. 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2.433. SAYILAR, KAYIP ACISINI, ENDİŞEYİ İFADE EDEMEZ. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar."
25 Mart 2020 Çarşamba 22:50
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Durum vahim
Türkiye durumu fazla ciddiye almıyor, ölümler bir anda patlayacak. Türkiye düzelmeden de Kıbrıs ekonomisi düzelmeyecek.