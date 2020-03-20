T.C. Sağlık Bakanlığı’ndan önemli hamle

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, sağlık kuruluşlarındaki yoğunluğun en aza indirilmesi ve sağlık personeli üzerindeki yükün azaltılması amacıyla yeni tedbirler aldı. Yeni bir genelge yayınlayan bakanlık, özel ve vakıf hastanelerinin pandemi hastanesi ilan edildiğini duyurdu.

Genelgeye göre, “Bünyesinde enfeksiyon hastalıkları, göğüs hastalıkları, iç hastalıklar uzmanı hekimlerden en az 2’si olan hastaneler Pandemi Hastanesi kabul edilecek. ‘Pandemi hastanesi’ olarak belirlenen kuruluşlarda 3. seviye erişkin yoğun bakım yatağı bulunma şartı aranacak. Pandemi hastanelerinin yetersiz kaldığı yerlerde 2. basamak erişkin yoğun bakım ünitesi bulunan hastaneler de pandemi hastanesi olarak hizmet verecek. Hastanelerde, pandemi hastalarına ayrılmış bir klinik ve bir yoğun bakım ünitesi belirlenecek ve üniteler bu vakalar için rezerve edilecek.”