TCMB Başkanı Ağbal: Enflasyonu düşürmekte kararlıyız

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, 2021 Para ve Kur Politikası metninin sunumunu gerçekleştirdi.

Ağbal'ın sunumunda öne çıkan mesajlar şunlar oldu;

"Bu tür toplantılar şeffaflık ve öngörülebilirliği artırıyor. Raporu oluştururken farklı kesimlerden görüş aldık.

Fiyat istikrarı, sürdürebilir büyüme, istihdam ve refahın on koşuludur.

Merkez Bankası'nın temel amacı fiyat istikrarını sağlamaktır.



Fiyat istikrarı ekonomik istikrarın ön koşuludur.

Ekonomik faaliyet üçüncü çeyrekte belirgin bir toparlanma kaydetti.

Ekonomik faaliyet 3. çeyrekte iç talep kaynaklı belirgin toparlanma kaydetti. Hızlı parasal genişlemenin gecikmeli etkileriyle, ekonomide ısınmanın son çeyrekte belirginleştiği görülmektedir. ÜFE'deki yükseliş eğilimi, TÜFE üzerinde maliyet baskılarını artırdı.

Enflasyonu düşürmekte kararlıyız.



Enflasyondaki yükselişin temel belirleyicisinin döviz kuru olduğunu görüyoruz.

Enflasyona ilişkin yukarı yönlü riskler 2021 yılında para politikasının sıkı ve kararlı bir duruş sergilemesini zorunlu kılmaktadır.

Gerekirse parasal duruşumuzu daha da sıkılaştıracağız.

2021'de de enflasyon hedeflemesi rejimi sürecek.

Orta vadeli yüzde 5 enflasyon hedefi korundu.

2021 sonu için yüzde 9.4 enflasyona ulaşma kararlılığı içindeyiz.

Temel politika aracı bir hafta vadeli repo faizi olacak.

Zorunlu karşılıklar ile likidite araçları etkin şekilde kullanılacak.

TL ve döviz likidite araçlarını etkin şekilde kullanacağız.



Sistemin fonlama ihtiyacı 567 milyar TL seviyesine yükseldi.

Swap işlemlerine devam edeceğiz.



Ancak bankalara sağlanan swap imkanı piyasa şartlarına göre kademeli olarak azalabilecek.

Döviz rezervlerimiz kademeli olarak güçlendririlecek.

Para Politikası Kurulu 2021'de 12 toplantı yapacak.

Kurlarda ekonomik temellerden kopuk aşırı dalgalanma görülürse müdahalede bulunulacaktır.

Dalgalı döviz kuru rejimi uygulamasına devam edilecek.

Merkez Bankası, kurların duzeyini belirleme amaçlı döviz alım satımı yapmayacak.

Enflasyonla mücadelenin en az maliyetle başarıya ulaşması için bütüncül bir politika izlenecek.

Yapısal reformlarin hayata geçirilmesi de fiyat istikrarı açısından büyük önem taşımaktadır.

Cumhuriyet'in yüzüncü yılında yüzde 5 enflasyon hedefinin yakalanması bizim için önemli bir misyon.

Yakın vadede 2021 yılsonu 9.4 hedefi bir ara hedef.

Merkez Bankası önümüzdeki dönemde faaliyetleri ile ilgili daha şeffaf bir çerçeve oluşturacak.

TCMB, 2021'de döviz biriktirme, döviz rezervlerini artırma amacı belirledi."

TOPLANTI NEDEN ÖNEMLİ?



Merkez Bankası’nın her yıl aralık ayında online yayınladığı ve gelecek yıl bankanın izleyeceği politikalara ilişkin bir çok öngörüye de temel oluşturuyor. Metin bu yıl çok daha anlamlı olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar metinde hem rezervlerin artırılmasına ilişkin hem de faiz oranlarının geleceğine ilişkin ipuçları arayacak.

Ağbal’ın konuşması ise 24 Aralık’ta yapılacak Para Politikası Kurulu toplantısı öncesinde de piyasada 150-200 baz puan artış olarak şekillenen politika faizi beklentilerinin de daha netleşmesini sağlayacak.