Tehlike bu gece de devam ediyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugünden itibaren Mersin'de yerel olarak gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu.

Uyarının ardından Silifke ilçesinde sabah saatlerinde başlayan ve etkisi artarak devam eden sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Sağanak nedeniyle Saray ve Taşucu mahallelerinde bazı ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı.

Çok sayıda mahallede sağanağın ardından aniden bastıran dolu nedeniyle tarım alanları beyaza büründü.

Akdere Mahallesi'nde salatalık ekili bazı seraların camları kırılırken, Kurtuluş Mahallesi'ndeki meyve ağaçları ve sebze bahçeleri zarar gördü.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin, zarar gören alanlarda hasar tespit çalışması başlatacağı belirtildi.

SELE KAPILAN KADININ CESEDİ BULUNDU

Şiddetli yağışlar nedeniyle Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli Mahallesi Karadere mevkisindeki ormanlık alanda sel meydana geldi.

Ağaç kesimi yapmak için ormanda bulunan ekibin kurduğu çadırdaki biri kadın 4 kişi, bölgeden kaçmaya çalıştı.

Çadırdan çıkamayan 49 yaşındaki Gülcan Eroğlu, sel sularına kapılarak kayboldu. Ağaç kütükleri ve taşların sürüklediği çadır ile ekiplere ait otomobil, bu sırada dere yatağına düştü.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, jandarma, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Bölgede ekiplerce gerçekleştirilen çalışma sonucu Eroğlu'nun cesedi, kaybolduğu alana yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta dere yatağında bulundu.

Dere yatağından çıkarılan Eroğlu'nun cesedi, hastane morguna kaldırıldı.

Yağışların gece saatlerinden sonra batı kesimlerinde, yarın akşam saatlerinde de doğu kesimlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.