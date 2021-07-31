"Tekbirler yangını söndürür" paylaşımı yapan Cübbeli Ahmet Hoca geri adım attı

Türkiye'nin birçok noktasında çıkan orman yangılarıyla mücadele sürerken Cübbeli Ahmet Hoca'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Cübbeli, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda "Hadis-i Şerif'te: 'Yangın gördüğünüz zaman tekbir getirin, zira tekbir gerçekten onu söndürür' buyuruluyor" ifadelerine yer verdi.

"BU PAYLAŞIMI HERKESE DUYURALIM"

Cübbeli açıklamasının devamında ise "Yangını görenler veya sosyal medyada izleyen herkes 'Allâh-u Ekber diye tekbir getirmeye devam etsinler. Kafirlerin planı Allâh'ın kudretini geçemez. Bu paylaşımı herkese duyuralım, herkes bulunduğu yerde tekbir getirmeye devam etsin" dedi.

"ACELE OLARAK ATILMIŞ BİR TWEET'TİR"

Bu çıkışı ile Twitter'da Türkiye gündeminde ilk 5'e giren Cübbeli'den yeni bir paylaşım daha geldi. Büyük yankı uyandıran sözleriyle ilgili geri adım atan Cübbeli, şu satırlara yer verdi: "Dün tekbîr getirmekle ilgili attığım tweet; insanlara bir an evvel yangında ne okuyacaklarına dair bir zikir telkin etme amacıyla acele olarak atılmış bir tweet'tir."