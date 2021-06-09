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Tekel Bayileri Platformu Başkanı Aybaş: Biraya çok büyük zam geliyor

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, 'biraya çok büyük bir zam geleceğini' ileri sürdü.

09 Haziran 2021 Çarşamba 11:21
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Tekel Bayileri Platformu Başkanı Aybaş: Biraya çok büyük zam geliyor

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, kişisel Twitter hesabında alkol fiyatlarıyla ilgili olarak bir paylaşımda bulundu.

"Biraya çok büyük zam geliyor. Tahmini yüzde 17 ile yüzde 23 arası söylentiler var. Bilgi netleşince paylaşacağım, umarım gelmez. Yoksa bira kültürü tarih olur" diyen Aybaş, temmuz ayının ilk haftasında da sigaralara 2 ila 3 lira arasında zam gelebileceğini söyledi.

Aybaş, "Temmuz ayı ilk haftası için 'Sigara zammı 2-3 tl arası olur' diyorlar. Bakalım, birlikte göreceğiz. Umarım olmaz" ifadesini kullandı. Aybaş, bir Twitter kullanıcısının, "Cin-rom-votka tarafında durumlar nasıl Özgür Bey? Var mı bunlara da?" sorusunu "Hepsine gelecek" diye yanıtladı.

10 Ocak 2021 tarihiyle birlikte en ucuz 50 cl’lik şişe biranın fiyatı ise 13 TL.

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Türkiye Tekel Bayileri PlatformuÖzgür AybaşBiraZam
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Türkiye Gazetelerinin Manşetleri / 9 Haziran 2021
Türkiye Gazetelerinin Manşetleri / 9 Haziran 2021
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