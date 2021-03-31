Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Cezaları düşürüldü
Cezaları düşürüldü
Tutuksuz yargılanacak
Tutuksuz yargılanacak
Ölümlü kazada karar açıklandı
Ölümlü kazada karar açıklandı
15 ay hapis cezası
15 ay hapis cezası
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Flaş Haber
57  pozitif vakaya rastlandı
Kapat

Tekirdağ'da Atatürk büstüne saldıran zanlı yakalandı

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Soylu, Tekirdağ'da Atatürk büstüne boya ve hakaret içerikli yazılar yazan zanlının yakalandığını duyurdu.

31 Mart 2021 Çarşamba 10:18
23 Okunma
Tekirdağ'da Atatürk büstüne saldıran zanlı yakalandı

Marmaraereğlisi'ndeki bazı okullarda Atatürk büstlerine düzenlenen saldırılarla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklama yaptı.

"Atatürk üzerinden provakasyon yapan zanlı yakalandı" diyen Soylu, Türk polisinin çabasını tebrik etti.

Anahtar Kelimeler:
TekirdağAtatürkAtatürk Büstüne SaldırıSüleyman Soylu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yerli sprey aşıda "mutant virüs" ayrıntısı
Yerli sprey aşıda "mutant virüs" ayrıntısı
Türkiye'nin yerli aşı çalışmaları DSÖ listesine girdi
Türkiye'nin yerli aşı çalışmaları DSÖ listesine girdi
Eksi 80 derecede saklanıyor
Eksi 80 derecede saklanıyor
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim