Tekirdağ'da Atatürk büstüne saldıran zanlı yakalandı

Marmaraereğlisi'ndeki bazı okullarda Atatürk büstlerine düzenlenen saldırılarla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklama yaptı.

"Atatürk üzerinden provakasyon yapan zanlı yakalandı" diyen Soylu, Türk polisinin çabasını tebrik etti.