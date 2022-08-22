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Tekme ve yumruklar havada uçuştu

Kocaeli'de Karamürsel, Kerpe ve Kandıra'daki sahiller adeta boks ringine döndü. Pazar günü yoğun kalabalığın olduğu plajlarda çıkan kavgalarda yumruk ve tekmeler havada uçuştu. O anlar ise sahildeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

22 Ağustos 2022 Pazartesi 09:39
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Tekme ve yumruklar havada uçuştu


Kocaeli’de gün içerisinde farklı sahillerde çıkan kavgalar sahildeki vatandaşları tedirgin etti. Karamürsel'de iskele üzerinde çıkan kavgada, çok sayıda vatandaş birbirine girdi. Yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavgada bazı vatandaşlar iskeleden denize düştü.

Kandıra ilçesinde bulunan Kerpe sahilinin ise iki farklı noktasında kavga meydana geldi. Halk plajında çıkan kavgada bilinmeyen bir sebeple çok sayıda vatandaş kavgaya tutuştu. Kavgaya karışan taraflar güçlükle ayrıldı.

PLAJDAKİ KADININ FOTOĞRAFINI ÇEKİNCE LİNÇ EDİLMEK İSTENDİ

Kerpe’deki diğer olay ise kayalıklarda meydana geldi. İddiaya göre, plajdaki kadının fotoğrafını çeken bir şahıs diğer vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. Farklı noktalarda gerçekleşen kavgalar, vatandaşların cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. (İHA)

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