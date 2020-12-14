TEKRAR SERBEST BIRAKILDI ; Ayrılmak isteyen kız arkadaşını dövmüştü

Şişli’de Tuğba Erçakar, ayrılmak istediği erkek arkadaşı M.H.B. tarafından 9 Aralık günü, kız arkadaşı C.A'nın evindeyken darp edilmişti. Kendini korumaya çalışan genç kız, erkek arkadaşı tarafından defalarca yumruklanmıştı.

Olay evdeki güvenlik kamerası tarafından kaydedilmişti. O ana ilişkin görütüleri sosyal medya hesabından paylaşan Erçakar, "ölüm tehditleri" alıyorum diyerek yardım istedi.

Daha önce M.H.B., gözaltına alınarak çıkarıldığı adliyede adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı. Serbest bırakılan zanlının tehditlerine devam etmesi üzerine Erçakar, M.H.B.'den tekrar şikayetçi olmuştu.



Bunun üzerine ikinci kez gözaltına alınan şüpheli, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.

Soruşturmayı yürüten savcılık tarafından gözaltı süresi uzatılan zanlı Kuştepe Polis Merkezi Amirliğine götürülmüştü. Geceyi polis merkezinde geçiren zanlı sabah saatlerinde yeniden adliyeye sevk edildi. Adliyedeki işlemlerin ardından zanlı tekrar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"EVİME ZORLA GİRDİ"

Tuğba Erçakar'ın arkadaşı Ceylan A. olay günü yaşadıklarını anlattı. Ceylan A. "Evime zorla gitti. Ne olduğunu anlamadım. O an kızı dövmeye başladı. 'Seni öldüreceğim, seni de öldüreceğim' diyerek 'ikinizi de öldüreceğim' dedi. Çok korktum. O kamera görüntülerinde bir sağa, bir sola koşuyorum. O anki psikolojiyle şoka girdim. Butona basmak istiyorum basamıyorum, polisi aramak istiyorum arayamıyorum. Onu bir yandan çekmeye çalışıyorum. En son Tuğba dedi ki 'Ben boğuluyorum, öleceğim' dedi. Ben onu çekerken bile beni itti. Benim de kafam bir yere gelebilirdi. O bana çok ağır geldi. Kanım çekildi. çok korktum" dedi.

"VAZOYU KAFASINA İNDİREBİLİRDİM AKLIMA KADİR ŞEKER GELDİ"



Polisleri kendisinin aradığını anlatan Ceylan A. şunları söyledi: "Alkol de içmemişti. Alkoliğim diyor ya, değil gayet aklı başındaydı. Kız gelip evimi dağıttı demiş, kız zaten orada sen öldürürdün ki zaten öyle bir şey yapsa. Şikayetçi oldum. Şu an evimde ben çok tedirginim. Gidecek bir yerim yok. Nereye gideyim ben. O çıksın gitsin. Sanki o duvarı aşıp gelecek gibi. Gerçekten o andaki yaşadığım duygular o vazoyu kaldırıp kafasına indirebilirdim. Ama bir yandan aklıma Kadir Şeker geliyor, bir yandan cezaevi. Çok arada kaldım. Bir yandan arkadaşımın öleceğini düşünerekten bir yandan ben içeri girerim korkusuyla..."



"CANIM TEHLİKEDE"



Ceylan A. evinde kamera olmasına ilişkin ise, "Evimde kamera var, bir iki defa evime girmeye çalıştı birileri. Ben de kendi güvenliğim açısından, benim de köpeğim olduğu için, ona zarar vermesinler diye" dedi.



Ceylan A. "Onu kurtardım demek için övünmek için asla bu kozu kullanmadım. Sokakta geçen bir insan bile olsa yine yaparım. Yine canımı tehlikeye atarım. İnanın konuşamıyorum. Kaç günden beri uyuyamıyorum. Tehlikede olmasam ben bu tür konuşma da yapmam. Sadece yasal yollarla bu şikayetimi devam ettiririm. Ama benim canım tehlikede. Hepimizin sesini duyun öldükten sonra ah vah dememek için. Bu insandan korkuyorum, sesimi duyun" şeklinde konuştu.