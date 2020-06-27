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Tekstil atölyesinde patlama

İstanbul Bahçelievler'de bir binanın bodrum katındaki tekstil atölyesi olarak kullanılan iş yerinde patlama meydana geldi.

27 Haziran 2020 Cumartesi 08:06
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Tekstil atölyesinde patlama

İstanbul Bahçelievler'de bir binanın bodrum katındaki tekstil atölyesi olarak kullanılan iş yerinde patlama meydana geldi.

Olayda ilk belirlemelere göre, içeride yaralı halde bulunan 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri patlama sonrası yangına müdahale ederken, ilk belirlemelere göre, içeride yaralı halde bulunan 3 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Patlama yaşanan binanın duvarlarında çatlaklar oluştu, yan binaların ise camları kırıldı. Binadan yoğun dumanlar yükselirken, ekiplerin olay yerindeki çalışma ve incelemeleri sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Tekstil AtölyesiIstanbulPatlama
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