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Telafi eğitimi 2 Temmuz'da başlıyor

Milyonlarca öğrenci ve velinin merak ettiği telafi eğitimi için tarih netleşti. Eğitimler, 2 Temmuz itibarıyla başlıyor.

29 Mayıs 2021 Cumartesi 13:00
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Telafi eğitimi 2 Temmuz'da başlıyor

Türrkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs salgını nedeniyle eğitimde yaşanan sıkıntıları gidermek için telafi eğitimi sürecinin başlayacağını duyurmuştu.

Gönüllülük esas

MEB Personel Genel Müdürü Ömer İnan da sosyal medya hesabından telafi programıyla ilgili açıklama yaptı. 

"Telafi programımızın 'yaz dönemi' kapsamında, isteyen öğretmen ve öğrencilerimize, ikamet veya tatil adreslerinde; sanatsal, sportif ve kültürel etkinlikler için imkânlar oluşturuyoruz. Öğretmenlerimiz, bu programlarda öngörülen ders saati üzerinden görev alabileceklerdir."

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erten Gökçe, telafi eğitim sürecinin nasıl olacağını TRT Haber yayınında anlattı.

"Uzaktan eğitim süreçleri yüz yüze eğitim kadar etkili değildir. Dolayısıyla öğrencilere kazandırılması öngörülen bilgi, beceri ve davranışların tekrara yönelik olarak yaz aylarında bir telafi programının uygulanmasının son derece önemli ve gerekli olduğunu düşünüyorum. Böylece öğrencilerimiz hem sosyal paylaşımlarda bulunacak hem de kendi arkadaşlarıyla karşılaşıp olabildiğince bilgi eksiklerini gidermeye çalışacaklar. Okullarımız bu tür hazırlıkları yapmış durumdalar."

Telafi eğitimlerinin çok sıcak aylarda uygulanmasının önerilmediğini söyleyen Gökçe, "Telafi programlarında yapılacak etkinliklerin temel amacı şu olacaktır, öğrencilerin hangi konuda yetersizlikleri ve eksikleri varsa bunların giderilmesine odaklanılacak. Önümüzdeki yıla yönelik olarak bir hazırlık çalışmasının, altyapı çalışmasının oluşturulmasının mümkün olabileceğini düşünüyorum" dedi.

Yeni kararlar açıklanacak

Kademeli normalleşme dönemiyle birlikte okul öncesi, özel eğitim merkezleri ile 8 ve 12. sınıfların destekleme ve yetiştirme kursları 17 Mayıs'tan itibaren yüz yüze eğitime geçmişti.

Okul öncesi dışındaki tüm eğitim kademelerinde 1 Haziran'a kadar uzaktan eğitime devam kararı alınmıştı.

Bakanlık 1 Haziran sonrası için yüz yüze eğitim ile ilgili yeni kararlarını açıklayacak.

Son Güncelleme: 29.05.2021 17:02
Anahtar Kelimeler:
Telafi EğitimiTürkiyeZiya Selçuk
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