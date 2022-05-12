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Telefonu şarja takarken akıma kapılıp öldü

Mersin'de telefonunu şarja takarken akıma kapılan 26 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

12 Mayıs 2022 Perşembe 06:46
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Telefonu şarja takarken akıma kapılıp öldü

Mersin'de bir kişi, telefonunu şarja takmak isterken akıma kapılıp öldü.

Olay, ilçeye bağlı Karaahmetli mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, cep telefonunu prize takmaya çalışan 26 yaşındaki Abdullah Baysal, elektrik kaçağı nedeniyle akıma kapıldı.

Baysal, olay yerinde yaşamını yitirdi.Yakınlarının durumu fark etmesi üzerine olay, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirildi. Yapılan inceleme sonrasında otopsi için Baysal’ın cenazesi adli tıp kurumuna sevk edildi.

Otopsi sonrası genç adamın cenazesi Erdemli Tabiye Mahallesi Alata Mezarlığına getirildi.Burada cenaze namazını kardeş Muhammed Baysal kıldırdı.

Daha sonra genç adamın naaşı ailesi ve yakınlarının göz yaşları arasında toprağa verildi.

Olayla ilgili ise soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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