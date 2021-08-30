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Telefonuna gelen mesajı tıkladı, 85 gram altın ve 2 bin liradan oldu

Diyarbakır'da kapıcılık yaparak geçimini sağlayan bir kişi telefonuna gelen mesajı tıklamasının ardından bankasındaki 85 gram altın ve 2 bin lirasından oldu.

30 Ağustos 2021 Pazartesi 15:35
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Telefonuna gelen mesajı tıkladı, 85 gram altın ve 2 bin liradan oldu

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde bir binada kapıcılık yaparak geçimini sağlayan 8 çocuk babası Mehmet Mağaç, yaklaşık 1 ay önce bir bankadan arandıktan sonra tarafına bir mesaj geldiği ve kendisi de bu mesajda bulunan linki tıkladı.

Linki tıklamasının ardından Mağaç'ın altın hesabından 85 gram altın bozulduğunu ve 2 bin liralık da alışveriş yapıldığını öğrendi. Mağaç, yaşananları şöyle anlattı:

"Yaklaşık 28 gün önce tanımadığı bir bayan bankadan aradığını söyleyerek, 'Banka aracılığıyla sana bir mesaj gönderiyorum. Dolandırıcı olsam bu bilgilerini nerden bileceğim' dedi. Daha sonra ben de bankanın şubesine giderek görevli banka memuruyla görüştüm. Bana bunların dolandırıcı olduğunu söyledi. Ben de telefonu kapatarak müşteri hizmetlerini aradım. Banka hesabımı bloke ettim. Banka gişesine giderek TC kimlik numaramı oradaki görevli banka memuruna verdim. Hesabıma girdi. Bana senin altın hesabından 85 gram altın bozulduğunu ve 2 bin liralık alışveriş yaptığımı söyledi. Ancak ben herhangi bir işlem yapmadım.

'Mağduriyetimin gidermesini istiyorum'

Konuyla ilgili Silvan Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet dilekçesini sunarak dava açtım. 85 gram altını o zaman 44 bin liraya almıştım alın terim ve çocuklarımın geleceği için birikimimdi. Aynı saatte bankaya giderek, bu işlemlerin dolandırıcılar tarafında bu kadar hızlı erişim yapmalarına şaşırıyorum. Güvendiğimiz bankalar da güvensiz. Biz birikimlerimizi ve çocuklarımızı geleceğini kime emanet edeceğiz. Bir güvendiğimiz bankalardı. Maalesef dolandırıcılar bir saniyede bankadaki hesaplarımıza ulaşabiliyor. Şimdiye kadar bankadan bana herhangi bir olumlu bir cevap gelemedi. Bir an önce mağduriyetimin gidermesini istiyorum."

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