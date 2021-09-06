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Televizyona yaklaştırdık renk değiştirdi

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde bir vatandaşın kış aylarında yakmak için aldığı kömür torbasında 8 kilogram gök taşı çıktı.

06 Eylül 2021 Pazartesi 14:51
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Televizyona yaklaştırdık renk değiştirdi

Olay, Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde yaşandı. Yakup Ermiş isimli bir vatandaş iddiaya göre Rusya’dan ithal edilen kömürlerden aldığı 50 kilogramlık torbada ağırlığı şüphe uyandıran taşı atmayarak kömürlerden ayırdı. Daha sonra yıkayıp kömürü aldığı şirketi arayarak kömür torbasında taş çıktığı için şikayette bulundu. Evine misafirliğe gelen arkadaşına durumu anlatan Ermiş, arkadaşının gök taşı şüphesiyle mıknatıs testi ile taşı deneyerek yapıştığını görünce, taşın bir parçasını kırarak teste gönderdi. Araştırmaları sonucunda gök taşı olduğunu öğrenen Ermiş, bu kez şikayetini geri çekerek gök taşı için alıcı aramaya başladı.Gramı 45 dolara yakın olduğunu belirten Ermiş, ciddi alıcılarla pazarlığa çıkacağını söyledi.

"TELEVİZYONA YAKLAŞTIRDIK RENK DEĞİŞTİRDİ"

Ermiş, “Kış hazırlığı yapmak için kömür siparişi verdik. Yaklaşık 6 ay önce gelen kömür siparişinden torbaları açarken bu taşın farklı olduğunu hissetim. Arkadaşlara sordurdum, normal bir taş olmadığını ve kömür de olmadığını söyledi. Daha sonra bizde kendimize göre araştırmalarımıza başladık. Kömür ticareti yapanlar Rusya’dan geldiğini söyledi. Numunesini alıp bilen insanlarla önce Ankara’ya daha sonra farklı şehirlere 8’şer gram olarak gönderdim. Laboratuvar sonuçlarında yüzde 81 oranında demir çıktı. Daha sonra altın ile test yaptık, sürtme sonucu elektriklenme oldu. Sonrasında televizyona yaklaştırdık renk değiştirdiğini gördük. Mıknatısı da yaklaştırdığımızda kendisini rahatlıkla tutmakta. Gök taşı hatta 1 milyon yıllık olduğu söyleniyor." açıklamasını yaptı.

"GÖK TAŞI OLDUĞUNU GÖRÜNCE ÖFKEMİZ YERİNİ SEVİNCE BIRAKTI"

Gök taşını satacağını belirten Ermiş şunları ifade etti:

"Yapmış olduğumuz araştırmalara göre gramı 45 dolara kadar değiştiği söylenmekte. Biz burada aç gözlülük yapma peşine düşmeyeceğiz. Fazlada fiyatını düşürmeyeceğiz. Maksat biz ve çevremiz faydalansın. Numunelerde gram olarak eksildi, şuanda ham olarak net 8 kilogram. Ele alındığında kendi boyutundan daha ağır olduğunu hissedebiliyorsunuz. Kömürü aldığımda torbası 50 TL idi. İşin ilginç tarafı şaşırmakla beraber tepki gösterdim, bizi kandırdılar dedik firmayı aramak aklıma geldi, araştırma sonucu gök taşı olduğunu görünce öfkemiz yerini sevince bıraktı."

Anahtar Kelimeler:
Gök Taşı
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