Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı.



TÜFE temmuz ayında yüzde 2,37 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 79,60'a yükseldi.



AA Finans'ın, 14 ekonomistle yaptığı ankette aylık bazda yüzde 3,40 artış beklenirken, yıllık enflasyonun yüzde 81,42'ye yükseleceği tahmin edilmişti.



MERKEZ BANKASI TAHMİNİ YÜKSELTMİŞTİ



Merkez Bankası geçen hafta yılın üçüncü enflasyon raporunu açıkladı. Merkez, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 42,8'den yüzde 60,4'e yükseltti.



Toplantıda konuşan Merkez Bankası Başkanı Şahah Kavcıoğlu, Merkez Bankası'nın enflasyon tahminlerini gösteren grafiğin 2022'de enflasyonun yüzde 90'a kadar yaklaşabileceğini gösterdiğini açıklamıştı.



Kavcıoğlu, "Enflasyonda bu aydan sonra artış eğilimi çok olmaz, düşüş eğilimine girer. Enflasyona ilişkin ciddi tedbirler alıyoruz, almaya devam edeceğiz. Enflasyon yıl sonu sonrası aldığımız, alacağımız kararlarla aşağı gelecek" diye konuştu.



ERDOĞAN 2023 ŞUBAT-MARTI İŞARET ETTİ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, enflasyonla ilgili son açıklamasında, 2023'te şubat, mart aylarından itibaren enflasyon sorununu önemli ölçüde geride kalacağını belirtti.