Künye
Kıbrıs 28
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Evinde baskın yedi!
Evinde baskın yedi!
3 kadın hırsızlıktan tutuklandı!
3 kadın hırsızlıktan tutuklandı!
Cinayetten aranan zanlı KKTC'de yakalandı
Cinayetten aranan zanlı KKTC'de yakalandı
Uyuşturucuyla yakalandı... Aranan bir kişi daha var!
Uyuşturucuyla yakalandı
Sahte paraya 4’er ay hapis
Sahte paraya 4’er ay hapis

Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı

SON DAKİKA HABERİ: TÜİK verilerine göre, enflasyon temmuz ayında TÜFE'de yüzde 2,37 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 79,60'a yükseldi.

03 Ağustos 2022 Çarşamba 10:07
264 Okunma
Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı
banner48

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı.

TÜFE temmuz ayında yüzde 2,37 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 79,60'a yükseldi.

AA Finans'ın, 14 ekonomistle yaptığı ankette aylık bazda yüzde 3,40 artış beklenirken, yıllık enflasyonun yüzde 81,42'ye yükseleceği tahmin edilmişti.


MERKEZ BANKASI TAHMİNİ YÜKSELTMİŞTİ

Merkez Bankası geçen hafta yılın üçüncü enflasyon raporunu açıkladı. Merkez, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 42,8'den yüzde 60,4'e yükseltti.

Toplantıda konuşan Merkez Bankası Başkanı Şahah Kavcıoğlu, Merkez Bankası'nın enflasyon tahminlerini gösteren grafiğin 2022'de enflasyonun yüzde 90'a kadar yaklaşabileceğini gösterdiğini açıklamıştı.


Kavcıoğlu, "Enflasyonda bu aydan sonra artış eğilimi çok olmaz, düşüş eğilimine girer. Enflasyona ilişkin ciddi tedbirler alıyoruz, almaya devam edeceğiz. Enflasyon yıl sonu sonrası aldığımız, alacağımız kararlarla aşağı gelecek" diye konuştu.

ERDOĞAN 2023 ŞUBAT-MARTI İŞARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, enflasyonla ilgili son açıklamasında, 2023'te şubat, mart aylarından itibaren enflasyon sorununu önemli ölçüde geride kalacağını belirtti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dolandırıcılar dolandırıldı!
Dolandırıcılar dolandırıldı!
Çocukların TikTok merakı hastanelik etti
Çocukların TikTok merakı hastanelik etti
Evindeki tüp patlayan yaşlı kadın yaralandı
Evindeki tüp patlayan yaşlı kadın yaralandı










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim