Temmuz ayında ara zam masada

Asgari ücrete Temmuz ayında yeni zam yapılması planlanıyor. AK Partili Cahit Özkan'ın "Asgari ücrete yılda iki zam konusu aklımızda var. Mevzuatı değiştirerek bunu yaparız. Vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceğiz" sözleri, beklentiyi artırırken, uzmanlar asgari ücrete 850 TL'lik bir zammın gelebileceğini belirtiyor.

Koronavirüs salgını, Rusya-Ukrayna savaşı derken gelen zamlar karşısında vatandaşlar ne yapacağını şaşırdı. Başta elektrik ve akaryakıt olmak üzere artan fiyatlar ve hayat pahalılığı herkesi isyan ettiriyor. Sene başında 2 bin 825 TL olan mevcut asgari ücret, 2022 yılı için yaklaşık yüzde 50 oranında bir artışla 4 bin 250 TL olarak açıklanmıştı, yüksek enflasyon karşısında maaşlar ise her geçen gün gittikçe eriyor.

ASGARİ ÜCRETE TEMMUZDA ZAM!

Bu yıl Türkiye'de de enflasyonun yüzde 40 ve üzerinde olması bekleniyor. Hâl böyle olunca "asgari ücrette yarıyıl zammı" beklentisi kuvvetlendi. Önceki akşam bir TV kanalında konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Asgari ücrete yılda iki defa zam getirilmesi konusunu Cumhurbaşkanımız zaten ifade etmişti. Bu yapılabilir. Şu anki mevzuat gereği yılda bir defa yapılıyor ancak bunu değiştirmek mümkün. Aklımızda var. Zamanı geldiğinde, bir yıl geçmesi beklenmeksizin zam yaparız. Vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Maliyet artışı mı var? O zaman vatandaşımızın gelirinde de artışı sağlayacak tedbir ve kararları alacağız" diye konuştu.

ASGARİ ÜCRETE 850 TL ZAM GELEBİLİR

Türkiye Gazetesinde yer alan habere göre; bu açıklamanın ardından uzmanlar, asgari ücrete yarıyıl zammı gelmesi hâlinde, 2022'nin ilk 6 aylık enflasyon rakamının ya da buna yakın bir oranın esas alınabileceğini belirtti. Uzmanlar “Söz konusu rakam bugünkü projeksiyonlara göre yüzde 20 civarı bir orana denk gelebilir. Bu durumda asgari ücrete temmuzdan itibaren geçerli olmak üzere yaklaşık 850 TL zam gelebilir” görüşünü dile getiriyor.