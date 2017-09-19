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TEOG sınavı kaldırıldı

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, bu yıl Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavının yapılmayacağını açıkladı.

19 Eylül 2017 Salı 14:23
TEOG sınavı kaldırıldı

Bakan Yılmaz, bir otelde düzenlenen Afrika büyükelçileri ile kahvaltı programının ardından bir taksi durağını ziyaret etti. Burada esnafla sohbet eden Bakan Yılmaz, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

TEOG'la ilgili bir açıklama yapması istenen Yılmaz, 18 milyon evladının bulunduğunu belirterek, "Bu evlatlarımın hiçbirisinin kendilerinin geleceğinden kaygı duymasına gerek yok" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığının ölçme, değerlendirme konusunda en deneyimli kuruluş olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Dolayısıyla tüm velilerimizden istirhamım şu ki, evlatlarınız evladımız, kafalarında en ufacık bir soru dahi olmasın. Kendilerini kaygıya, sıkıntıya düşürecek hiçbir şey olmayacaktır" diye konuştu.

'EVLATLARIMIZI YARIŞ ATI KONUMUNA KOYDUK'

Her yaptıkları değişikliğin daha iyiye gitmek için olduğunu vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:

"İnşallah bu TEOG'un kaldırılması da çok daha iyi olacaktır. Uygulamada herkes görecektir ki 'Gerçekten iyi oldu teşekkür ederiz' diyeceklerdir. Avrasya yapılırken tartışma oldu, şimdi Avrasya yapıldı itiraz eden var mı? Yine Anadolu Tüneli'ni yaparken geciktirildi de şimdi her geçen 'Teşekkür ederiz' diyor. Yani yapılmadan önce itiraz var, yapıldıktan sonra 'Herhalde gereksiz yere itiraz etmişiz' diyorlar. TEOG'un kaldırılmasına karar verildi. TEOG'un kaldırılması da Türkiye'nin önünün açılması, evlatlarımızı yarış atı konumuna koyduk yani. İnanın evlatlarımız büyüyor, büyüdüğünü fark edemiyorsunuz."

Yılmaz, etüt merkezlerinin sırf TEOG'dan dolayı arttığına işaret ederek, "Dolayısıyla da daha çocukluktan başlayarak her evladımızın yarış atı konumuna girmesini hangi anne baba ister? Biraz sevin, biraz sayın, biraz evinde kalsın, ailesiyle, kardeşleriyle kalsın. Son sözümüz şu, bize güvenin. Niyetimiz halis. Türkiye'yi hep beraber 21. yüzyıla taşıyacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Yılmaz, TEOG'un bu sene uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin bir soru üzerine "Bu sene uygulanmayacak, bu sene TEOG yapılmayacak" dedi.

ÇALIŞMA BAKANLAR KURULU'NA SUNULACAK

TEOG yerine adrese dayalı ya da sınavsız geçiş modelinin uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin bir soru üzerine Yılmaz, "Üzerinde bakanlığımız çalışma yapıyor. Bakanlar Kurulu'muza sunacağız, Bakanlar Kurulu'nda çıkan kararı da milletimizin bilgisine sunacağız" ifadesini kullandı.

FİNLANDİYA KIYASLAMASI: BİZ DEĞİŞİKLİK YAPINCA HERKES KAYGI DUYMAYA BAŞLIYOR

Hiç kimsenin kaygılanmasına gerek olmadığını dile getiren Yılmaz, eğitimle ilgili Finlandiya bir değişiklik yaptığında mutlak doğruymuş gibi herkesin Finlandiya'nın takip edilmesini istediğini belirtti. Yılmaz, "Eğitimle ilgili biz bir değişiklik yaptığımızda herkes kaygı duymaya başlıyor. İyi ama Türkiye'ye bir bakın. Geçmişten daha iyiye gitmiyor muyuz? Geçmişten daha iyiye gidiyor. Buyurun vatandaşımıza sorun. Türkiye, geçmişten daha iyiyse bugün hiç şüpheniz olmasın yarın da bugünden daha iyi olacaktır. Biz bunu beşeri sermayemizle yapıyoruz. Beşeri sermayenin değerli olması, nitelikli olması ancak eğitimle mümkündür" şeklinde konuştu.

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