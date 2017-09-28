"TEOG sınavının kaldırılması, Bilal Erdoğan'ın fikriydi"

Yeniçağ gazetesi Ankara Temsilcisi Ahmet Takan, TEOG sınavının kaldırılmasının Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın fikri olduğunu öne sürdü.

Takan, "Bilal Erdoğan babasına yeni sistemleri anlatması sırasında "çocuklar evlerine en yakın okullara gitsin" demesini ve böylece haklılık ve inandırıcılığın çok yüksek olacağını önermiş. Aile kabinesi uygun bulmuş, R. Erdoğan'da son onayı vermiş" iddiasını dile getirdi.

Yeniçağ'da Takan'ın "Aile içi kabine toplantısının perde arkasını açıklıyorum..." başlığıyla (28 Eylül 2017) yayımlanan yazısı şöyle:

Sadece, 2-3 soru ile aktüel bilgilerinizi test edin... Örneğin;

Varlık Fonu kime bağlı? ..

"Başbakan Binali Yıldırım" mı dediniz?.. Bilemediniz!..

Savunma Bakanı kim?..

"Nurettin Canikli" mi dediniz?.. Olmadı, yine yanlış cevap verdiniz!..

Sınıfta kalmamanız için daha kolay yerden soralım. Bugünlerde eğitim meseleleri ile yatıp kalkıyoruz. Artık bu soruya doğru cevap verirsiniz. Eğitim Bakanı kim?.. "İsmet Yılmaz" mı dediniz... Çakmamanız için son bir güzellik yapacağım. Ne olur bunu bilin!.. Daha önceki gün açıklandı; üniversiteye giriş sistemi değiştirildi ya... Şimdi, bana YÖK Başkanı'nın ismini söyleyin... "Yekta Saraç" diye mi mırıldanıyorsunuz?.. Vallahi, kopmuşsunuz siz bu memleketten... Demek ki, gündem ile uzaktan yakından ilginiz olmadığı gibi, memleket meselelerine de Fransız kalmışsınız.

Bir gece ansızın aldığı kararla eğitim sistemimize dalış yapan ve TEOG'u tek talimatla şip şak kaldıran kim?..

Doğru cevap; Recep Tayyip Erdoğan.

TEOG'un kaldırılacağından Başbakan'ın haberi, Eğitim Bakanı'nın haberi var mıydı?..

İkisi de o gece tivi'den canlı canlı duydular. Sonra, sarayda ellerine tutuşturulan kağıtlardan bundan sonra neler yapmaları gerektiğini öğrenerek durumdan vazife çıkardılar.

TEOG'un kaldırıldığı ilan edildiği gün, oluşan kamuoyu merakı (!) yüzünden "merak etmeyin üniversiteye giriş sınavlarında değişiklik yok" diyen kim?.. Kendini YÖK başkanı sanan Yekta Saraç...

Her şeyi tek başına bilen adam, tek atakla Yekta Saraç'ın defansını çökertti; "Üniversiteye giriş sistemi değişecek" diye hükmetti. Onun da eline nasıl açıklama yapacağına dair kağıtlar tutuşturuldu. Nasıl olduysa, Yekta Saraç, önceki gün bülbül gibi, yıllardır hazırlıkları yapılıyormuş gibi yeni sistemi açıkladı. Ahaliyi bırakın bir kenara, koca koca rektörler, dekanlar ve YÖK üyeleri bundan sonra öğrencilerin nasıl üniversiteye gireceklerini tivi'den öğrendi.

TEOG kaldırıldı, üniversiteye giriş sistemi değiştirildi. Peki herkesin evini mutlaka ilgilendiren bu kararı kimler aldı ve nerede alındı?. Eğitim Bakanlığı'nda, YÖK'te alınmadı da nerede oldu bitti bu işler?..

En doğru cevabı vereyim;

Saray da aile içi kabinede. Bilirsiniz!.. Bu tip haberleri saraydan sağlam kaynaklardan çıkışlı olmadan kaleme almam. İşin sırrı, Erdoğan'ın "çocuklar evlerine en yakın okullarına gitsin" sözlerinde gizliymiş. Eğitim sistemimize damga vuran (!) son iki değişikliğin gerçek mimarı Bilal Erdoğan mış.. Gerçek Eğitim Bakanı ve aynı zamanda YÖK Başkanı olan Bilal Erdoğan... Aile içi karar toplantısında Bilal Erdoğan babasına yeni sistemleri anlatması sırasında "çocuklar evlerine en yakın okullara gitsin" demesini ve böylece haklılık ve inandırıcılığın çok yüksek olacağını önermiş. Aile kabinesi uygun bulmuş, R. Erdoğan'da son onayı vermiş. Buyrun size yeni eğitim sistemi!..

Daha anlaşılır hale getireyim;

Bilal Erdoğan ve sahibi olduğu TÜRGEV'in eğitim alanındaki yoğun faaliyetleri malumunuz.. ENSAR Vakfı'nın da... Bunların ne kadar sayıda yurtlara sahip olduğunu bilemiyoruz. Ancak en imtiyazlı şekilde korundukları ve çoğaldıkları gayet net. Projenin özü şöyle; diyelim ki, evinizin yakında çocuğunuza istediğiniz gibi bir okul bulamadınız. TÜRGEV'e veya ENSAR'a yönlendirilirsiniz. Oralarında yurtları ev statüsünde değil mi?.. İkametgah belgesi temin etme gibi bir sorununuzda olmaz. Verirsiniz yurda bebeyi!.. Maddi durumuz sıkıntılıysa ona da çözüm bulurlar, aklınız arkada kalmaz. Hem çocuk diplomayı aldıktan sonra sıkı da bir Erdoğanist olur!.. "Olsun varsın ne çıkar" mı?..

Yeni projenin, ışık evleri projesinin kopyası olduğunu hala göremiyorsanız, benim size söyleyecek hiç bir sözüm yok. Atalar ne demiş;

Kendi düşen ağlamaz ve hatta gözü bile çıkar!..