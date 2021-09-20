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Tepkiler sonrası Prof. Dr. Celal Şengör'den ilk açıklama

Öğrencisini taciz ettiğini anlattığı video tepkilere yol açan ve hakkında idari soruşturma başlatılan Prof. Dr. Celal Şengör, bu durumun cinsel taciz olduğunu düşünmediğini belirterek "Bana gösterilen tepkilerin birçoğunu da abartılı buluyorum" diye konuştu.

20 Eylül 2021 Pazartesi 14:44
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Tepkiler sonrası Prof. Dr. Celal Şengör'den ilk açıklama

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğretim üyesi Prof. Dr. Celal Şengör'ün sosyal medyada paylaşılan ve bir kadın öğrencisini taciz ettiğini anlattığı video tepki çekmişti.

Videoda Şengör, “Yanımda duruyor. O kadar kızdırdı ki Saniye'nin eteğini kaldırdım, k.çına bir tokat attım. Bu, dehşete düştü. Baktım böyle bakıyor bana. Bana bak dedim baban bunu yaptı mı dedim. Babam bile böyle bir şey yapmadı dedi. Hah dedim eksik kalmış şimdi tamamlandı” ifadelerini kullanmıştı.

İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bu açıklaması tepkilere yol açan Şengör hakkında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörlüğü tarafından idari soruşturma başlatılmıştı.

"CİNSEL TACİZ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

Prof. Dr. Celal Şengör yankı uyandıran olayla ilgili ilk açıklamayı “Neler Oluyor Hayatta” programına yaptı. Şengör’ün ifadelerine yer veren Hakan Ural, “Celal Hoca diyor ki; Ben asla, bunun bir cinsel taciz olduğunu düşünmüyorum. Asla bunda bir anormallik görmüyorum. Bana gösterilen tepkilerin birçoğunu da abartılı buluyorum” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Prof. Dr. Celal ŞengörCinsel Taciz
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