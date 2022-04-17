Künye
Kıbrıs 24
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Narkotik göz açtırmıyor!
Narkotik göz açtırmıyor!
Öldürmek için bıçakladı!
Öldürmek için bıçakladı!
Mağusa'da Down Sendromlu kıza tecavüz
Mağusa'da Down Sendromlu kıza tecavüz
22 yaşındaki kıza zorla fuhuş yaptırdı
22 yaşındaki kıza zorla fuhuş...
Sapık mahkemeye çıkarıldı
Sapık mahkemeye çıkarıldı
Flaş Haber
FECİ KAZA! Yaralılar var...
Kapat

Tereyağı dolandırıcılığı!

Kocaeli'nde kapı kapı gezen yaşlı bir kadın, ev sahiplerini tereyağı diye patates püresi ve margarin karışımı satarak dolandırdı. Mağdur vatandaşlar, donuk tereyağının patates püresi olduğunu eridikten sonra fark edince polise giderek şikayetçi oldu. Yaşlı kadının sattığı ürünler nedeniyle ilçedeki çok sayıda kişi mağdur olurken, bir vatandaş kurduğu sosyal medya hesabı ile dolandırıcılık olayının ortaya çıkmasını sağladı.

17 Nisan 2022 Pazar 15:40
85 Okunma
Tereyağı dolandırıcılığı!

Ramazan ayının ilk günlerinde Kocaeli'nin Derince Yenikent Mahallesi'nde yaşayanların zillerini çalan yaşlı bir kadın, kilosu 80 TL karşılığında tereyağı sattığını söyledi. Binaları tek tek dolaşan yaşlı kadın, zillerde yazan isimleri, "Beni üst kat komşunuz Ayşe Hanım gönderdi" diyerek sağladı. Hatta bazı kişilere para üstü de vermeyen kadın, para üstü karşılığında bir sonraki hafta başka ürünler getireceğini söyledi.

Kapılarına gelen kadından alışveriş yapan ev sahipleri, soğuk olarak aldıkları ürünün buzunun erimesi üzerine margarin ve patates püresi karışımı olduğunu fark etti. Dolandırıldıklarını anlayan mahalle halkı, kurdukları sosyal medya hesapları üzerinden örgütlenerek polise şikayetçi oldu.

Kapı kapı dolaşan yaşlı kadından alışveriş yaptılar, tereyağı diye aldıkları patates püresi karışımı çıktı

Dolandırıldığını ve mağdur olduğunu söyleyen Ebru Çelik, "Kapı çaldı. Yaşlı bir teyze tereyağı sattığını söyledi. Senelerden beri burada satış yaptığını, mahalledeki herkesin kendisini tanıdığını söyledi. Fakat aslı yokmuş. Tam iftar vaktiydi, 'Kadına hayrım olsun' diye düşünerek aldım. Fiyatının 80 TL olduğunu söyledi. Süt, köy yumurtası da sattığını söyledi. Yağı evde açtığımda tereyağı olmadığını fark ettim. Margarin ve patates püresi karışımı gibi bir şeydi. Başka komşularıma da benim kapımda yazan ismimi kullanarak, 'Ebru hanım benim sürekli müşterim, sürekli benden alıyor' demiş. Aslında alakası yok. Herkesi bu şekilde dolandırmış. Ben mağdur oldum. Başkaları da olmasın. Bunlar galiba 5-6 kişiler, insanları bu şekilde kandırıyorlar. Böyle mağdur olan çok kişi var, ama utandıkları için ortaya çıkmak istemiyorlar. Her apartmandan mağdur olan en az 3-5 kişi var" dedi.

Kapı kapı dolaşan yaşlı kadından alışveriş yaptılar, tereyağı diye aldıkları patates püresi karışımı çıktı

Sahte tereyağını evdeki son parası ile aldığını söyleyen Gülhan Karakaş, "Zil çaldı. Kapıyı açtığımda elinde bu tereyağını tutuyordu. 'Teyze tereyağı, yumurta, peynir satıyorum" dedi. Henüz maaş almadığımı söyleyince, 'Çocuklarıma erzak alacağım' diyerek veresiye vermeyeceğini söyledi. Benim de evde son 100 liram vardı. Durumuna üzüldüğüm için onunla tereyağını aldım. Para üstü olan 20 TL'yi de vermedi bana. 'Haftaya sana süt, peynir getireyim' diyerek gitti. Ramazan ayının başlamasına 2 gün varken bu olay oldu. Ben bekliyorum. Ramazanın yarısı geldi, halen gelmedi. Kız kardeşime de 3 kilo satmış" diye konuştu.

Kapı kapı dolaşan yaşlı kadından alışveriş yaptılar, tereyağı diye aldıkları patates püresi karışımı çıktı

Kurduğu sosyal medya hesabı ile dolandırıcılık olayının ortaya çıkmasını sağlayan Dilek Ermeydan, "Biz Derince Yenikent Mahallesi'nde dayanışma amacıyla bir sosyal medya hesabı oluşturduk. Bu tereyağı konusunda da mağduriyetini dile getiren onlarca kişi oldu. Kendileri, kapıya gelen kişinin yaşlı, kapalı bir teyze olduğunu ve inekleri olduğu için kuru ekmek toplamak istediğini söylediler. Bu kadının aynı zamanda da tereyağı sattığını belirttiler. İnandırıcı olmak için de kapılarda ve paspaslarda gördüğü isimleri kullanarak güven duygusu oluşturmaya çalışmış. Şikayeti olan herkes benzer bir hikaye anlatıyor. Mağdur kişi sayısı şu an oldukça fazla. Bize yazan 20-30 kişi var. Fakat yazan her kişi mutlaka komşusu, akrabası gibi başka bir kişinin daha mağdur olduğundan bahsediyor. Sadece Yenikent'le kalmayıp başka mahallelerden de bize ulaşanlar oldu" ifadelerini kullandı.

Kapı kapı dolaşan yaşlı kadından alışveriş yaptılar, tereyağı diye aldıkları eriyince patates püresi çıktı

Anahtar Kelimeler:
KocaeliTereyağıDolandırıcılık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Ahh gönlüm kırık ayna..."
"Ahh gönlüm kırık ayna..."
Bodrum'da korkutan yangın
Bodrum'da korkutan yangın
270 yetime iftar yemeği
270 yetime iftar yemeği










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim