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Tesettür Tunik Modelleri ve Fiyatları

Tesettürlü kadınların vazgeçilmezi tunikler, dört mevsim tercih edilebilen oldukça şık giyim ürünleridir.

30 Mayıs 2019 Perşembe 14:14
Tesettür Tunik Modelleri ve Fiyatları
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Tesettürlü kadınların vazgeçilmezi tunikler, dört mevsim tercih edilebilen oldukça şık giyim ürünleridir. Pantolon, etek ve tayt gibi kıyafetler ile kolay bir şekilde kombinlenebilen tasarım tunik modelleri; düğmeli, fermuarlı, yarım düğmeli, hâkim yaka ve bisiklet yaka gibi farklı tasarımlar ile sunulmaktadır. Bunun yanı sıra tesettür tunik modellerinde en trend renkler ise; lacivert, ekru, kamel, taba, kahverengi ve mercan tonlarıdır. Eşarplar ile rahatlıkla kombinlenebilen renk seçenekleri ile sunulan bu tuniklerin fiyatları ise hemen her bütçeye hitap edecek çeşitliliktedir.

Trend Tesettür Tunik Modelleri

Tesettür tunik modelleri arasında özellikle son yıllarda en çok tercih edilenlerden birisi hâkim yaka tuniklerdir. Simetrik kesim ve volanlı eteklere sahip modelleri de bulunan bu tasarım giyim ürünleri, hem günlük yaşamda hem de davetler için tercih edilebilmektedir. Ancak günlük kullanımlar için en çok tercih edilen tasarım tunikler, kot kumaştan tasarlanmış olanlardır. Bu tunik modellerinin sade ve işlemesiz olanlarının yanı sıra nakış işlemeli olanları da mevcuttur.

Tasarım tunik modelleri arasında dik yaka, bisiklet yaka ve boydan düğmeli olanları da yer almaktadır. Tüm mevsimlerde kullanılabilen bu konforlu ürünler, daha çok genç bayanlar arasında popülerdir. Fakat tesettür tunikler sadece gençler için değil, her yaş grubundan tesettürlü kadın için özel olarak tasarlanmaktadır.

Tüm bunların yanı sıra kimi zaman tuniklerin cep detaylı olarak tasarlandığı da görülmektedir. Bu cepler, her ne kadar küçük birer ayrıntı gibi görünseler de, tunik modellerine farklı bir hava katmaktadır. Ayrıca cepli modellerin kullanım kolaylığı sağladığı da söylenebilir. Genellikle spor tasarımlara sahip bu ürünleri spor ayakkabı ve sandaletler ile rahatlıkla kombinleyebilirsiniz.

Tesettür Tunik Fiyatları

Tasarım tunik modellerinin fiyatları bazı kriterlere göre değişiklik göstermektedir. Bu kriterlerin başında ise tuniğin hazırlandığı kumaşın türü gelmektedir. Yine tunik modellerinin fiyatları üzerinde etkili olan bir diğer kriter ise tuniğin modelidir. Üzerinde çeşitli işlemeler ve farklı detaylar bulunan tasarım giyim ürünlerinin fiyatları diğerlerine göre biraz daha farklıdır. Eğer siz de kombinlerinizde kullanabileceğiniz hem şık hem de rahat bir tunik satın almak istiyorsanız, bütçenize ve tarzınıza en uygun olanlar arasından seçim yapabilirsiniz.

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