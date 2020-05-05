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TFF Yönetim Kurulu toplanıyor

TFF Başkanı Nihat Özdemir, acil toplanma kararı aldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu konu ile ilgili bir açıklama yayınladı.

05 Mayıs 2020 Salı 19:45
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TFF Yönetim Kurulu toplanıyor

TFF Başkanı Nihat Özdemir ve TFF Yönetim Kurulu yarın saat 10.00'da olağanüstü bir toplantı gerçekleştirecek. Acil olarak toplanma kararı alan Nihat Özdemir, gündemle ilgili açıklamayı yarın saat 14.00’de yapacak.

LİG TESCİL EDİLECEK Mİ?

Türkiye Liginin tescil edilmesi ile ilgili kararın şu an için gündemde olmadığı öğrenildi.

FAHRETTİN KOCA AÇIKLADI!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "TFF Başkanı Nihat Özdemir’le bugün bir görüşme yaptık. Liglerin devamının federasyonun kendi iradesiyle alacağı bir karar olduğunu belirttik. Salgında futbol coşkusunu erteleyen ve hayatta artık oyunun bazı kurallarının değiştiğini gören futbolseverlere sevgilerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

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Ertaç 2020-05-05 21:19:21

Nihat Özdemir hala istifa etmediniz ?

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