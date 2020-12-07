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THY, aralık ayı uçuş takvimini belirledi

Türk Hava Yolları (THY) aralık ayı uçuş planını güncelledi.

07 Aralık 2020 Pazartesi 18:38
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THY, aralık ayı uçuş takvimini belirledi

Türk Haya Yolları'nın (THY) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, uçuş planına göre yolcuların 202 destinasyona sağlık ve güvenle ulaştırıldığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, "Gökyüzünden uzak geçen günlerin ardından şimdi yeniden buluşma vakti. Ulusal ve uluslararası sağlık otoriteleri ile yaptığımız titiz çalışmaların sonucunda daha sağlıklı ve güvenli standartlara sahip uçuşlarla sevdiklerimize, keşiflerimize ve biriktirilecek anılarımıza tekrar kavuşuyoruz. Bu dönemde plan yapmanın ne kadar zor olduğunu bildiğimiz için sizlere esnek seyahat imkanları sunmaktan mutluluk duyuyoruz" değerlendirmesinde bulunuldu.

Yolcuların, 21 Mart'tan başlayan uygulama ile 31 Mart 2021'e (dahil) kadar biletlemeleri için sınırsız değişiklik yapabileceği kaydedilen açıklamada, bu konuda detayı bilginin esnek seyahat sayfasında bulunduğu hatırlatıldı. Uçuş takviminin 31 Aralık'a kadar uygulanacak uçuşları gösterdiği aktarılan açıklamada, yeni seyahatler için uçuş planı güncellendikçe bilgi verileceği aktarıldı.

Açıklamada, yolcuların, THY'nin yeni uçuş planına "https://www.turkishairlines.com/tr-tr/duyurular/coronavirus-salgini/guncel-ucus-plani/" linkinden ulaşabildiği kaydedildi.

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