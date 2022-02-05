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THY bin kabin memuru alacak

THY, bin kadın kabin memuru işe alacağını duyurdu. Yayımlanan ilana 1992 ile 2002 yılları arasında doğanlar başvuru yapabilecek.

05 Şubat 2022 Cumartesi 09:28
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THY bin kabin memuru alacak
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Türk Hava Yolları (THY), bin kadın kabin memuru işe alımı için yeni bir ilan yayımladı.

12 bin üzerinde kabin memuru ile uçuş operasyonlarını sürdüren THY, istihdamı arttırmak için yeni bir alım gerçekleştiriyor.

Türk Hava Yolları’nın resmi insan kaynakları  sitesi kariyer.thy.com üzerinden açılan ilana göre 1 Ocak 1992 – 31 Aralık 2002 tarihleri arasında doğmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kadın adaylar başvuru yapabilecek.

Aday değerlendirme süreci ve diğer koşullar hakkında detaylı bilgiye internet adresinden ulaşabilecekler.

"İSTİHDAM İÇİN SÜRECİ BAŞLATIYORUZ"

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat “Türk Hava Yolları olarak pandemide önceliğimiz hiçbir çalışma arkadaşımızdan kopmadan ailemizi koruyarak bu dönemi atlatmaktı. Arkadaşlarımızın çabası ve fedakarlığının da katkısıyla ortaya koyduğumuz başarılı performans ile bu hedefimizi gerçekleştirdik" dedi.

Bolat, yen kabin memuru istihdamı ile THY ailesinin büyümeye devam edeceğini dile getirdi. 

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