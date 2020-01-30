THY, Çin seferlerini azaltıyor

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, Çin'e gerçekleştirdikleri Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian uçuşlarında bir süredir belirgin talep düşüşlerinin görüldüğünü belirtti.

Üstün, bu talep düşüşü nedeniyle bahse konu noktalara 5 Şubat-29 Şubat tarih aralığına planlı uçuşlarda frekans azaltımına gidileceğini duyurdu.

Ücretsiz bilet değişikliği, iade ve tarih/parkur değişiklik talepleriyle ilgili olarak, turkishairlines.com üzerinden, THY Çağrı Merkezlerinden ya da yetkili satış ofislerinden gerekli destek sağlanacak.