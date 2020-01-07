Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Google uyardı: Google Chrome 79'u indirmeyin!
Google'dan uyarı!
Süper enfeksiyon daha çok çocukları etkiliyor!
Süper enfeksiyon daha çok çocukları...
Kalıcı olarak saç kayıplarına sebep oluyor!
Kalıcı olarak saç kayıplarına sebep...
Bu gıdalar kemik erimesine karşı birebir!
Bu gıdalar kemik erimesine karşı...
Avokado yağının cilde faydaları şaşırtıyor!
Avokado yağının cilde faydaları şaşırtıyor!

THY'den 2. açıklama! Ek seferler planlandı...

Sabiha Gökçen Havalimanında piste iniş yapan bir yolcu uçağı, şiddetli fırtına nedeniyle pistten çıktı.

07 Ocak 2020 Salı 17:58
THY'den 2. açıklama! Ek seferler planlandı...

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanında saat 09.05 sıralarında Pegasus Havayolları'nın Shadjah-Sabiha Gökçen Havalimanı seferini yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı iniş sırasında kayarak pistten çıktı. Olayın ardından havalimanında bir süreliğine uçuşlara ara verildiği açıklandı. Uçuşların bit süreliğine durdurulmasıyla havalimanında hem yolcu hem de uçak yoğunluğu yaşandı. Havalimanında bekleyen yolcuların uçaklarına binememeleri nedeniyle havalimanında yoğunluk oluştu. Yolcuların havalimanında kuyruklar oluşturduğu gözlendi. Ayrıca pistte uçuş bekleyen uçakların da kuyruklar oluşturduğu görüldü.

THY'DEN 2. AÇIKLAMA

Türk Hava Yolları (THY), bir uçağın pistten çıkması nedeniyle uçuşların durdurulduğu Sabiha Gökçen Havalimanı ile ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada ''Sabiha Gökçen Havalimanı'na seyahat edemeyen yolcular için İstanbul Havalimanı'na ek seferler planlandı'' denildi.

Anahtar Kelimeler:
ThyEkSeferPLANLI
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak pistten çıktı
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak pistten çıktı
20 bin lira isabet eden biletini ‘haram’ diye yaktı
20 bin lira isabet eden biletini ‘haram’ diye yaktı
Erdoğan: Akdeniz’de en uzun kıyı şeridine sahip olan biziz
Erdoğan: Akdeniz’de en uzun kıyı şeridine sahip olan biziz
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim