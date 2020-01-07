THY'den 2. açıklama! Ek seferler planlandı...

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanında saat 09.05 sıralarında Pegasus Havayolları'nın Shadjah-Sabiha Gökçen Havalimanı seferini yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı iniş sırasında kayarak pistten çıktı. Olayın ardından havalimanında bir süreliğine uçuşlara ara verildiği açıklandı. Uçuşların bit süreliğine durdurulmasıyla havalimanında hem yolcu hem de uçak yoğunluğu yaşandı. Havalimanında bekleyen yolcuların uçaklarına binememeleri nedeniyle havalimanında yoğunluk oluştu. Yolcuların havalimanında kuyruklar oluşturduğu gözlendi. Ayrıca pistte uçuş bekleyen uçakların da kuyruklar oluşturduğu görüldü.

THY'DEN 2. AÇIKLAMA

Türk Hava Yolları (THY), bir uçağın pistten çıkması nedeniyle uçuşların durdurulduğu Sabiha Gökçen Havalimanı ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada ''Sabiha Gökçen Havalimanı'na seyahat edemeyen yolcular için İstanbul Havalimanı'na ek seferler planlandı'' denildi.